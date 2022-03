Westlake Epoxy obtient la certification ISCC+ pour son site de Pernis aux Pays-Bas

Westlake Corporation (NYSE : WLK) a annoncé aujourd’hui que le site de Westlake Epoxy basé à Pernis, aux Pays-Bas, avait obtenu la certification International Sustainability & Carbon Plus (ISCC+). Le site a obtenu cette certification selon le principe de « mass balance » pour son suivi et sa gestion de matériaux durables dans le cadre de la fabrication de ses produits à base d’époxy. C’est une étape majeure dans le cadre de la stratégie de Westlake Epoxy consistant à intégrer des matériaux carbonés renouvelables dans sa chaîne d’approvisionnement en matières premières, tout en réduisant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

L’ISCC+ est un système international pratique et transparent de certification des matières premières d’origine biologique ainsi que des matières premières bio-circulaires et circulaires, à chaque niveau de la chaîne d’approvisionnement. La certification ISCC+ reconnaît l’engagement de Westlake Epoxy (anciennement Hexion BV) en faveur d’une production environnementalement, socialement et économiquement durable, grâce au suivi de son mix existant de matières premières, ainsi qu’au remplacement des matériaux fossiles par des ressources renouvelables.

Les monomères aromatiques pour les résines époxy liquides produites sur le site de Pernis ont été certifiés selon le principe de « mass balance », pour être remplaçables par des alternatives d’origine biologique. Ceci inclut le phénol et l’acétone utilisés pour fabriquer le bisphénol A (BPA), élément essentiel à la fabrication de résines époxy.

Cette certification récente illustre l’engagement continu de Westlake consistant à opérer de manière plus responsable sur le plan environnemental. Récemment, les opérations européennes de Westlake Epoxy ont également obtenu la notation Platine de la part d’EcoVadis, organisme mondial le plus important et le plus reconnu en matière de notation de la durabilité des entreprises. Westlake Epoxy dessert une multitude de secteurs, parmi lesquels les adhésifs, l’aérospatial, l’automobile, le génie civil et la construction, les composites et l’énergie éolienne, les produits électroniques, les stratifiés électriques, ainsi que les revêtements maritimes et protecteurs.

À propos de Westlake

