Westlake Epoxy obtient une note de durabilité Platine de la part d'EcoVadis, démontrant ainsi ses progrès continus en matière de durabilité

Westlake Corporation (NYSE : WLK) a annoncé aujourd’hui que l’activité européenne de Westlake Epoxy avait obtenu une note Platine de la part d’EcoVadis, le plus grand et le plus fiable des organismes de notation de la durabilité des entreprises. Il s’agit de sa note la plus élevée en matière de performance environnementale et sociale.

Westlake Epoxy est un producteur leader mondial de résines époxydes, de modificateurs et d’agents de traitement pour les matériaux, les revêtements et les composites à haute performance. La société a récemment finalisé son acquisition de l’activité d’époxydes de Hexion, fournisseur leader de matériaux destinés aux revêtements et composites utilisés dans des applications à forte croissance telles que les pales d'éoliennes et les composants structurels légers pour automobile.

« Cette étape majeure souligne notre stratégie et notre trajectoire de croissance grâce à l’excellence opérationnelle et environnementale, avec un accent placé sur l’apport de valeur au sein de l’entreprise, notamment en matière de transition énergétique », a déclaré Larry Schubert, vice-président du développement commercial et de la durabilité pour Westlake Corporation. « Nos clients sont conscients des performances solides et constantes du segment des époxydes en matière de durabilité, et aujourd’hui, grâce à cette note élevée, les parties prenantes mondiales reconnaîtront également ces performances. »

EcoVadis, agence de notation de la durabilité, mondialement reconnue, a augmenté le score de l’entreprise Epoxy, qui passe d’une note Argent à une note Platine. En remportant la note la plus élevée de l’agence en matière de performance environnementale et sociale, Westlake Epoxy fait partie du top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis. La méthodologie d’EcoVadis a évalué la qualité du système de gestion de la durabilité de Hexion B.V. au travers de ses politiques, actions et résultats, en se focalisant sur 21 problématiques regroupées en quatre thèmes : environnement, travail et droits de l’homme, éthique et approvisionnement durable.

« Cet accomplissement résulte de l’amélioration continue dans la réduction de notre empreinte carbone et de nos progrès en direction de nos objectifs de durabilité », a déclaré Ann Frederix, vice-présidente de Westlake Epoxy. « Je souhaite tout spécialement remercier nos collègues de R&D, qui introduisent activement des critères de durabilité dans le domaine du développement des produits, ainsi que l’ensemble de nos collègues dont les contributions spécialisées se sont révélées cruciales pour faire progresser notre programme de durabilité. »

Westlake Epoxy dessert une multitude de secteurs, parmi lesquels les adhésifs, l’aérospatial, l’automobile, le génie civil et la construction, les composites et l’énergie éolienne, les produits électroniques, les stratifiés électriques, ainsi que les revêtements maritimes et protecteurs.

