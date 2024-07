Jean-Marc Gilson, dirigeant aguerri de l'industrie chimique, est nommé président et CEO Albert Chao et James Chao restent activement engagés au poste de président exécutif et de président principal du conseil, respectivement

Westlake Corporation (NYSE : WLK) (la « société » ou « Westlake ») annonce ce jour que Jean-Marc Gilson, qui a récemment occupé les fonctions de président et CEO de Mitsubishi Chemical Group Corporation, a été nommé président et CEO de Westlake par le conseil d’administration. Jean-Marc Gilson succède à Albert Chao, qui devient président exécutif du conseil d'administration de Westlake. James Chao, l'actuel président du conseil d'administration, devient président principal du conseil d'administration de Westlake. Ces nominations prennent effet aujourd'hui.

Jean-Marc Gilson, new President and Chief Executive Officer of Westlake Corporation (Photo: Business Wire)

« Je suis ravi d’accueillir Jean-Marc en tant que nouveau membre de l’équipe de direction de Westlake. Westlake occupe une position très forte soutenue par une équipe de classe mondiale et, après avoir été CEO de Westlake ces 20 dernières années, le moment est venu de mettre en œuvre notre plan de relève », déclare Albert Chao. « Jean-Marc apporte 25 ans d’expérience dans l’industrie chimique aux États-Unis, en Europe et en Asie, au cours desquels il a dirigé des entreprises internationales et obtenu des résultats impressionnants. Nous sommes convaincus que Jean-Marc est le bon dirigeant pour nous aider à consolider notre bilan en matière de résultats à la pointe du marché, de croissance disciplinée et de création de valeur durable pour les actionnaires. »

James Chao déclare : « Cette annonce est l’aboutissement d’un processus réfléchi de planification de la relève par notre conseil d’administration afin de préparer l'avenir de Westlake. Nous sommes extrêmement fiers de l’entreprise et de la culture que nous avons construites et sommes convaincus que Jean-Marc s’intégrera parfaitement dans la mise en œuvre de notre stratégie réussie et de notre culture familiale de création de valeur pérenne pour entamer le prochain chapitre de Westlake. »

« Je suis honoré de devenir le deuxième CEO, et le premier non familial, de Westlake », déclare Jean-Marc Gilson. « J’admire depuis longtemps Westlake en tant qu’entreprise à l’avant-garde de la fourniture de produits améliorant la qualité de vie grâce à l’innovation dans les matériaux essentiels et les produits de construction. Je me réjouis à la perspective de travailler avec Albert, James et l’ensemble de l’équipe de direction et du conseil d’administration pour faire progresser les bons travaux en cours dans le cadre de la réalisation de notre mission consistant à servir nos clients de manière responsable et à redonner une valeur accrue à nos actionnaires. »

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, Jean-Marc Gilson devient également président, CEO et administrateur de Westlake Chemical Partners GP LLC, la société de commandite de Westlake Chemical Partners LP (NYSE : WLKP), et Albert Chao devient président exécutif et James Chao devient président principal du conseil d'administration de Westlake Chemical Partners GP LLC.

À propos de Jean-Marc Gilson

Dirigeant chevronné de l'industrie chimique avec une capacité éprouvée à fournir une performance financière soutenue, Jean-Marc Gilson, 60 ans, a récemment occupé le poste de président et CEO de Mitsubishi Chemical Group Corporation, une société chimique internationale basée au Japon avec un chiffre d'affaires dépassant les 30 milliards USD.

De 2014 à 2020, Jean-Marc Gilson a occupé le poste de CEO de Roquette, une entreprise familiale et un chef de file mondial des ingrédients à base de plantes et un fournisseur de premier plan d'excipients pharmaceutiques. Avant cela, M. Gilson a occupé le poste de vice-président et chef de l'exploitation de NuSil Technology, un fabricant mondial de technologie de silicone de qualité médicale et spatiale basé aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière, M. Gilson a occupé divers postes de direction chez Dow Corning, y compris celui de vice-président exécutif, produits chimiques spécialisés, avant de devenir CEOd'Avantor Performance Materials.

Jean-Marc Gilson est titulaire d'un Master of Science en ingénierie chimique de l'Université de Liège en Belgique et d'un Master of Business Administration de l'International Institute for Management Development en Suisse.

À propos de Westlake

Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent la vie au quotidien. Basée à Houston et présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise fournit les blocs de construction à des solutions vitales, qu'il s'agisse du logement et de la construction, de l'emballage et des soins de santé, de l'automobile et des biens de consommation. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse www.westlake.com.

