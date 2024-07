Westlife Foodworld Limited, par l'intermédiaire de sa filiale Hardcastle Restaurants Private Limited, se concentre sur la création et l'exploitation de restaurants à service rapide (QSR) en Inde. La société est un franchisé de McDonald's qui a le droit de posséder et d'exploiter des restaurants McDonald's sur les marchés de l'ouest et du sud de l'Inde. Les produits de la société comprennent des hamburgers, du poulet, des desserts, des milk-shakes, des smoothies et des coolers, du café, des wraps, des accompagnements et des petits-déjeuners. Ses activités d'extension de marque comprennent McCafe, McDelivery, McBreakfast et Dessert Kiosks. McCafe est la chaîne de cafés maison de McDonald's qui propose plus de 45 boissons chaudes et froides. Ses clients peuvent utiliser l'application McDelivery pour commander en ligne, les kiosques d'auto-commande dans les restaurants, les services sur le pouce, les 3PO, les tableaux de menus numériques et les services aux tables. L'entreprise compte environ 361 restaurants McDonald's répartis dans 56 villes des États de Telangana, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Goa et certaines parties de Madhya Pradesh et du territoire de l'Union de Puducherry.