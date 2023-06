LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Le Groupe Westminster fait un bond en avant grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Westminster Group PLC, en hausse de 38% à 1,59 pence, fourchette de 12 mois 0,93p-2,47p. Le fournisseur de services de sécurité déclare que le chiffre d'affaires a augmenté à 9,5 millions de livres sterling en 2022, contre 7,1 millions de livres sterling en 2021, et que la perte avant impôt s'est réduite à 365 000 livres sterling, contre 1,9 million de livres sterling. Westminster s'attend à ce que 2023 soit "une année record", après l'avoir commencée sur une note positive.

Edenville Energy PLC, en hausse de 36% à 7,50 pence, fourchette de 12 mois 4,30p-19,18p. Le développeur de charbon thermique lève 1,5 million de livres sterling par le biais de souscriptions directes par deux groupes d'investissement miniers africains. Elle indique que 29,4 millions d'actions seront émises à 5,0 pence. Les fonds provenant de la levée de fonds seront utilisés par la société pour financer ses besoins courants en fonds de roulement et pour les coûts de diligence raisonnable associés au travail d'examen en cours de nouveaux projets potentiels et stratégiquement complémentaires en Afrique.

AIM - LOSERS

Quantum Blockchain Technologies PLC, en baisse de 22% à 1,51 pence, fourchette de 12 mois 0,85 pence-2,47 pence. Le chercheur et investisseur en cryptomonnaies lève 1,0 million de livres sterling via le placement de 71,4 millions d'actions à 1,4 pence par action, soit une décote de 27% par rapport au cours de clôture de mercredi de 1,93p. La société utilisera le produit pour des programmes de recherche et de développement, en particulier la poursuite du développement de ses algorithmes propriétaires d'apprentissage machine pour le minage de bitcoins et le lancement de produits logiciels, ainsi que pour ses activités de développement commercial en Amérique du Nord. Le directeur général et président exécutif Francesco Gardin déclare : "Nous sommes heureux d'avoir effectué ce placement, qui décroche les fonds nécessaires pour continuer à mettre en œuvre le développement des technologies propriétaires de pointe de la société."

