Westminster Group PLC est une organisation de sûreté, de sécurité et de défense basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la conception, la fourniture et le soutien continu de solutions technologiques avancées. Elle est engagée dans la fourniture de contrats de services gérés à long terme, tels que la gestion et l'exploitation de services et de solutions de sécurité complets dans les aéroports, les ports et d'autres installations de ce type, ainsi que la fourniture de services de main-d'œuvre, de conseil et de formation. Elle offre une gamme de solutions sur mesure, telles que des services gérés, comme les aéroports, les ports et les havres, les bâtiments et la conciergerie, et les infrastructures critiques ; des services de contrôle aux rayons X, comme le contrôle des conteneurs et du fret ; la sécurité maritime, qui comprend la sécurité portuaire, la détection des plongeurs, le contrôle des conteneurs, les plateformes offshore et les barrières flottantes ; la sécurité aérienne, comme les services gérés, les services de terminal, la sécurité périmétrique, les systèmes anti-drones, et les services de soutien.

Secteur Communications et réseautage