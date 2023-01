MISES À JOUR COMMERCIALES : Mobile Tornado perd son PDG ; les revenus de DeepVerge augmentent.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

DeepVerge PLC - Groupe de sciences de l'environnement et de la vie basé à Dublin - Rapporte que son chiffre d'affaires non vérifié pour 2022 s'est élevé à environ 17,2 millions de GBP, soit un peu moins que les attentes du marché. Note que cela représente une augmentation "significative" d'une année sur l'autre, par rapport à 9,3 millions GBP. Explique qu'elle est passée progressivement de la vente d'équipements de petite et moyenne taille à la vente de données et d'IA d'un million de livres sterling par le biais de partenaires. Note qu'elle a déplacé son activité Labskin plus profondément dans les données et l'IA avec la création de Skin Trust Club.

Mobile Tornado Group PLC - Société de communications basée à Harrogate, Angleterre - Déclare que son PDG Avi Tooba a démissionné. Note qu'il restera impliqué dans l'entreprise dans une "capacité hors conseil d'administration, et continuera à conseiller l'entreprise." Il déclare que l'actuel président exécutif Jeremy Fenn assumera le rôle de PDG intérimaire avec effet immédiat.

Westmount Energy Ltd - Investisseur des industries pétrolières et gazières basé à Jersey - Prévoit de prendre part à l'offre de retour de capital de Cataleya Energy Corp. Cela réduira de 16 % le nombre d'actions ordinaires en circulation de CEC. Déclare qu'avant l'opération de remboursement du capital, elle détenait un total de 567 185 actions de CEC, soit environ 5,3 % des actions de CEC. "Nous sommes très encouragés de voir de nouveaux investissements dans CEC reflétant la confiance dans la reprise du forage sur le bloc Kaieteur après la date de nomination élective d'octobre 2023. Il est également encourageant de voir que cette transaction ROC est exécutée sans puiser dans les soldes de trésorerie existants de la CEC, ce qui permet à la CEC de rester très bien financée par le biais de la trésorerie et de multiples puits pour les activités de forage futures", commente le président exécutif Gerard Walsh.

Frontier IP Group PLC - Société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Londres - Nomme David Gladding au poste de directeur général. Il déclare qu'il est expérimenté dans l'industrie des logiciels et qu'il aidera à diriger le développement commercial et technique des nouveaux algorithmes métaheuristiques de la société, basés sur l'intelligence artificielle. En outre, il a plus de 30 ans d'expérience à des niveaux supérieurs dans des entreprises de logiciels et de services informatiques.

Alkemy Capital Investments PLC - société londonienne axée sur les acquisitions dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux technologiques - note que l'Industrial Lands Panel du gouvernement de l'Australie occidentale a attribué à sa filiale Tees Valley Lithium Ltd une zone d'environ 43,7 hectares dans la zone industrielle stratégique de Boodarie. "Nous sommes ravis d'annoncer que TVL a décroché une allocation de terrain dans la nouvelle zone industrielle stratégique de Boodarie, aux côtés d'autres leaders mondiaux du secteur industriel vert, afin de faciliter le développement de la raffinerie LSM de Port Hedland", commente le directeur Sam Quinn.

Sondrel Holdings PLC - concepteur et fournisseur lobal de semi-conducteurs - Réalise une conception de circuits intégrés spécifiques à une application pour un fournisseur anonyme de solutions d'accélérateur matériel Edge AI. Confirme qu'elle procédera aux phases de lancement de nouveaux produits et de prototypage des services de fourniture clé en main fournis au client. "Le franchissement de cette étape clé conforte la position de Sondrel en tant que fournisseur d'ASIC de premier plan pour les conceptions avancées. Le succès de ce projet ASIC est une grande réussite pour Sondrel et son équipe. Notre stratégie commerciale ciblée et notre réputation d'excellence en matière d'innovation ont une fois de plus permis d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients", commente Graham Curren, PDG.

Shield Therapeutics PLC - société pharmaceutique au stade commercial - note que AOP Health International Management AG a demandé la conversion d'une partie de la facilité de prêt d'actionnaire convertible entre la société et AOP en 31,4 millions d'actions. Le prix de conversion est de 6 pence par action. AOP se verra attribuer 31,4 millions d'actions, représentant 5,4 % du capital social de la société immédiatement après la conversion.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière basée à Amsterdam et ayant des activités au Kazakhstan - Reçoit une licence de l'Office of Financial Sanctions Implementation du Royaume-Uni pour la restructuration proposée des billets de premier rang. "L'approbation de notre demande de licence est chaleureusement accueillie par nous tous chez Nostrum et je suis heureux que nous puissions maintenant poursuivre la restructuration et apporter de la stabilité à notre entreprise. Nous apprécions également le soutien continu dont font preuve nos parties prenantes et nous fournirons d'autres mises à jour sur le statut de la Restructuration, et sa mise en œuvre, en temps voulu", commente le PDG Arfan Khan.

Venture Life Group PLC - fabricant et distributeur de produits d'autosoins basé à Berkshire, Angleterre - Décroche une série de contrats de licence pour ses produits d'aphtes développés en interne avec un client existant et à long terme pour "certains marchés clés de l'UE et d'autres marchés." Le montant total des droits de licence à recevoir s'élève à 1,4 million d'euros, précise-t-elle. Signe deux autres nouveaux accords exclusifs à long terme au Canada et au Vietnam. Signe un accord de distribution à long terme pour son complément alimentaire Pomi-T au Pérou. "Le marché des aphtes n'est pas une cible pour nos propres marques, et la valeur est mieux atteinte pour nous en concédant cette licence à un partenaire existant à long terme, qui la vendra sous sa propre marque. Cette transaction démontre les compétences de l'équipe de Biokosmes en matière d'innovation et de développement et notre capacité à exploiter ces capacités internes", commente le PDG Jerry Randall.

Touchstone Exploration Inc - société pétrolière et gazière en amont basée à Calgary, Canada - déclare que sa filiale trinidadienne indirectement détenue, Primera Oil & Gas Ltd, a conclu un accord d'échange d'actifs avec Lease Operators Ltd. En vertu de l'accord, elle accepte d'échanger ses intérêts productifs à 100 % dans les blocs producteurs de Fyzabad, San Francique et Barrackpore contre les intérêts productifs de la contrepartie dans les blocs Rio Claro, Balata East et Balata Deep, sans contrepartie en espèces. "L'échange d'actifs proposé permet d'améliorer encore notre portefeuille, car nous nous concentrons sur le chenal turbiditique d'Herrera qui contrebalance directement notre bloc d'Ortoire, à proximité de notre découverte de Cascadura. Grâce aux données techniques que nous avons examinées sur les trois licences, nous avons identifié de nombreuses opportunités de forage qui peuvent être intégrées à notre infrastructure en cours de construction", commente Paul Baay, PDG et président.

Cobra Resources PLC - Explorateur d'or, de terres rares et d'oxyde de fer-cuivre-or axé sur l'Australie-Méridionale - Rapporte une estimation de ressources minérales inédite de 20,9 millions de tonnes d'oxydes de terres rares à son projet Wudinna en Australie-Méridionale. Prévoit d'avancer le projet Wudinna vers une évaluation de faisabilité. Déclare qu'un programme de forage de 5 000 à 10 000 mètres devrait commencer en mars.

