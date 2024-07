Westpac Banking Corporation est une société australienne qui fournit des services bancaires et certains services financiers, sous plusieurs marques, principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une petite présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Consumer, Business and Wealth, Westpac Institutional Bank (WIB), Westpac New Zealand et Group Businesses. Le segment "Consumer" fournit une gamme complète de produits et de services bancaires aux clients australiens par le biais de trois lignes d'activité, à savoir les prêts hypothécaires, le crédit à la consommation et les services bancaires de trésorerie et transactionnels. Le segment Business and Wealth comprend les services bancaires aux entreprises, la gestion de patrimoine, le patrimoine privé, Westpac Pacific et le financement automobile. Le segment WIB propose une gamme de produits et de services financiers aux entreprises, aux institutions et aux gouvernements. Le segment Westpac New Zealand fournit des produits et services bancaires et de gestion de patrimoine aux consommateurs, aux entreprises et aux clients institutionnels en Nouvelle-Zélande.

Secteur Banques