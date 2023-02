L'australien Westpac affiche un ratio CET1 plus faible en raison de l'augmentation des provisions.

La banque n'a pas divulgué le chiffre de son bénéfice mais a déclaré avoir subi une charge de dépréciation de 184 millions de dollars australiens (126,59 millions de dollars), reflétant la hausse des pressions du coût de la vie.

La banque centrale d'Australie a augmenté les taux d'intérêt neuf fois au cours de ce cycle, par un cumul de 325 points de base, dans le but de combattre l'inflation galopante.

Les taux plus élevés commencent à exercer une pression sur la capacité d'emprunt des clients et augmentent les risques au fur et à mesure que les remboursements de prêts s'intensifient, entraînant une augmentation des actifs pondérés en fonction des risques de la banque de 2,8 milliards de dollars australiens pour atteindre 480,44 milliards de dollars australiens à la fin décembre, contre 477,62 milliards de dollars australiens à la fin septembre.

Westpac a également versé un dividende final de 64 cents australiens par action déclaré en novembre, soit un versement total de plus de 2 milliards de dollars australiens, ce qui a également entamé son ratio CET1.

D'autres créanciers australiens tels que la Commonwealth Bank of Australia et la National Australia Bank ont également signalé des vents contraires provenant des activités hypothécaires, un ralentissement de la croissance du crédit et une augmentation des créances douteuses plus tôt dans la semaine.

La troisième banque d'Australie a déclaré que le ratio CET1, une mesure étroitement surveillée des liquidités disponibles, était de 11,13 % à la fin décembre, contre 11,29 % à la fin septembre 2022 et une estimation de Citi de 11,2 %.

(1 $ = 1,4535 dollar australien)