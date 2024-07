La Banque mondiale prépare une bouée de sauvetage financière pour les nations insulaires du Pacifique, avec le soutien des États-Unis et de l'Australie, alors que l'exode des banques occidentales de ce marché peu rentable fait craindre que la Chine ne vienne combler le vide dans cette région stratégique.

Sans soutien, bon nombre des 18 petits pays et territoires du Forum des îles du Pacifique, qui s'étendent sur 30 millions de kilomètres carrés d'océan, risquent d'être coupés de la finance mondiale à mesure que les banques occidentales quittent la région moins développée, une situation qu'un fonctionnaire australien impliqué dans le plan a qualifiée d'"Armageddon".

La proposition de 77 millions de dollars permettrait dans un premier temps un accès d'urgence aux dollars ou à d'autres devises majeures dont les nations insulaires éloignées auraient besoin pour le commerce et les envois de fonds si les banques occidentales coupaient les ponts, a indiqué la Banque mondiale dans un courrier électronique.

La région, que Washington considère depuis longtemps comme son voisinage maritime, est prise dans une bataille d'influence entre superpuissances, alors que la Chine ne cesse de progresser.

Ces dernières années, Nauru, les Îles Salomon et Kiribati ont abandonné la reconnaissance diplomatique de Taïwan au profit de Pékin, et les Îles Salomon ont conclu avec la Chine des pactes en matière de sécurité et de maintien de l'ordre qui ont suscité l'inquiétude des États-Unis et de l'Australie.

Les restrictions bancaires imposées après la crise financière de 2008 ont rendu les prêteurs occidentaux prudents quant aux liens avec le Pacifique, où les banques et les régulateurs manquent souvent de ressources pour détecter et poursuivre les délits financiers, ce qui augmente le risque que les banques soient impliquées dans des scandales embarrassants et coûteux.

Il y a également peu de chances que les populations minuscules et isolées de la région génèrent des bénéfices qui inciteraient les banques à supporter le coût de l'amélioration des normes de conformité.

L'INTÉRÊT DES CHINOIS POUR LES BANQUES OCCIDENTALES

"Le projet proposé par la Banque mondiale est un moyen créatif de relever le défi de la réduction des risques et de la petite échelle dans les pays insulaires du Pacifique", a déclaré Lalita Moorty, directrice de la Banque mondiale pour la prospérité en Asie de l'Est et dans le Pacifique.

Sans accès aux banques étrangères, les pays du Pacifique auraient du mal à recevoir des transferts de fonds - un élément clé de leurs économies -, à accueillir des vacanciers ou à commercer avec le reste du monde. Déjà, avec l'affaiblissement de la concurrence, le coût des envois de fonds est devenu l'un des plus élevés au monde.

"Cela peut créer une instabilité pour le système financier", a déclaré Denton Rarawa, conseiller économique principal au Forum des îles du Pacifique.

Entre 2011 et 2022, la région a perdu 60 % de ses relations de banque correspondante, où les banques occidentales s'associent aux banques locales pour permettre les transactions en devises internationales.

La banque ANZ a vendu des actifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Westpac a essayé de vendre ses activités dans le Pacifique et le seul prêteur de Nauru, la banque australienne Bendigo, a annoncé son intention de quitter le pays en 2025.

La Chine pourrait chercher à combler cette lacune.

La Bank of China a ouvert un bureau en Papouasie-Nouvelle-Guinée et signé un protocole d'accord avec Nauru afin d'examiner comment elle pourrait prendre le relais en cas de départ de la Bendigo Bank. La semaine dernière, Vanuatu a demandé à la Bank of China d'ouvrir une succursale.

La Bank of China n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ces dernières années, les banques chinoises ont exprimé leur intérêt pour les îles Salomon, Tonga et Samoa, ont déclaré à Reuters les banquiers centraux de ces pays, mais rien n'a abouti.

LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL

"Nous sommes bien conscients de l'intérêt géostratégique de notre région pour les États-Unis, la Chine et l'Australie", a déclaré Mark Brown, premier ministre des îles Cook et président en exercice du Forum des îles du Pacifique.

"Ce que nous disons, c'est que si vous ne répondez pas à nos préoccupations et à nos problèmes, les pays du Pacifique commenceront à chercher du soutien ailleurs.

Les États-Unis et l'Australie ont été incités à agir contre ce problème qui s'envenime depuis deux ans par des départs planifiés comme celui de Bendigo et par la crainte que la Chine n'intervienne, ont déclaré trois fonctionnaires qui ont demandé à ne pas être identifiés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Une délégation de plus de 20 fonctionnaires du Trésor américain et de la Réserve fédérale s'est rendue à Brisbane la semaine dernière pour participer à une conférence avec des fonctionnaires australiens et des îles du Pacifique, inaugurée par un message vidéo de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.

Dans le cadre de ce plan, la Banque mondiale étudiera également les moyens de rendre les îles du Pacifique plus attrayantes pour les banques mondiales, y compris un mécanisme permettant d'agréger les paiements de différents pays afin de réaliser des économies d'échelle, a indiqué la Banque mondiale dans un communiqué.

Le conseil d'administration du prêteur mondial basé à Washington devrait approuver le plan d'ici quelques mois. Les banques commerciales se porteront candidates pour gérer ce mécanisme, qui peut être utilisé en cas d'urgence pour traiter des transactions en dollars et dans d'autres devises.

Les pays devront payer pour utiliser la facilité afin qu'elle ne soit pas moins chère que les fournisseurs privés. Ils devront également respecter des normes en matière de réglementation des délits financiers.

Les efforts déployés par les États-Unis et l'Australie ont convaincu au moins quelques participants à la conférence qu'après plus d'une décennie de discussions, une solution est proche.

"Nous voyons la lumière au bout du tunnel", a déclaré à Reuters le gouverneur de la Reserve Bank of Fiji, Ariff Ali. "Je suis convaincu que nous trouverons une solution et que nous progressons. (Reportage de Lewis Jackson à Sydney et de Lucy Craymer à Wellington ; Reportage complémentaire de Ziyi Tang à Pékin ; Rédaction de William Mallard)