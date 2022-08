La position du capital de Westpac en Australie est plus faible à la fin du trimestre

Depuis le mois de mai, la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté son taux directeur de 175 points de base que les "Big Four", les quatre plus grands créanciers du pays, ont répercuté intégralement sur leurs clients.

Le troisième plus grand créancier d'Australie a déclaré que le ratio de capital CET1, une mesure des liquidités disponibles, est tombé à 10,75 % à la fin du mois de juin, contre 11,3 % à la fin du mois de mars.

Westpac a déclaré que son actif total avec risque de défaillance à la fin du trimestre s'élevait à 1 213 milliards de dollars australiens, contre 1 184 milliards de dollars australiens à la fin du mois de mars.

Le créancier n'a pas divulgué de chiffre de bénéfice pour le trimestre, mais a déclaré que les gains en espèces ont été partiellement compensés par des déductions plus élevées pour les logiciels capitalisés et d'autres déductions réglementaires.

La semaine dernière, sa grande rivale, la Commonwealth Bank of Australia, a prévenu que la spirale des pressions du coût de la vie avait commencé à affecter la confiance des consommateurs, tandis que la National Australia Bank a émis un autre avertissement sur l'augmentation des coûts.