Westpac Banking Corporation est une société bancaire qui fournit une gamme de services bancaires et de gestion de patrimoine aux particuliers, aux entreprises et aux institutions par l'intermédiaire d'un portefeuille de marques et d'activités de services financiers. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Consumer Banking and Wealth, Institutional and Business Banking et Financial Markets. Le secteur des services bancaires aux particuliers et de la gestion de patrimoine fournit des services financiers principalement aux particuliers. Le secteur des services bancaires aux institutions et aux entreprises offre une gamme de services financiers aux clients commerciaux, aux entreprises, au financement immobilier, à l'agriculture, aux institutions et aux gouvernements. Le segment des marchés financiers propose des services de change, des dérivés de taux d'intérêt, des produits gouvernementaux et de crédit, des produits de base, du carbone et de l'énergie. Le segment Commerce international et paiements fournit des solutions de commerce international, des produits et des services de paiement aux consommateurs, aux entreprises et aux clients institutionnels. Il fournit également des services bancaires par téléphone.

Secteur Banques