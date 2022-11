Le bénéfice en espèces s'est établi à 5,28 milliards de dollars australiens (3,38 milliards de dollars) pour l'exercice clos en septembre, contre 5,35 milliards de dollars australiens un an plus tôt et une estimation de Morgan Stanley de 5,23 milliards de dollars australiens.

Westpac a déclaré un dividende final de 64 cents australiens par action, contre 60 cents australiens l'an dernier.

(1 $ = 1,5610 dollars australiens)