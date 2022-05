Le bénéfice de Westpac en Australie chute de 12 %, mais la baisse des coûts offre un répit.

La banque australienne Westpac Banking Corp. a déclaré lundi que la pression continue sur les marges due à la concurrence dans le domaine des prêts hypothécaires a entraîné une baisse de plus de 12 % de ses bénéfices au premier semestre par rapport à l'année précédente, mais Westpac prévoit une baisse des dépenses au second semestre grâce à son plan de réduction des coûts qui bat son plein.

Les "quatre grandes" banques australiennes ont bénéficié d'un boom des prêts immobiliers, aidé par des taux d'intérêt bas et un passage au travail à distance alimenté par la pandémie, qui a soutenu les marchés immobiliers. Mais leurs marges ont été frappées par la concurrence et par le passage des emprunteurs à des prêts à taux fixe.

Westpac a déclaré que la marge d'intérêt nette, un indicateur clé de rentabilité, a chuté de 15 points de base à 1,91% au cours du premier semestre. Elle a comptabilisé une charge de dépréciation de 139 millions de dollars australiens (98,1 millions de dollars), car elle a mis de côté davantage de fonds pour couvrir les mauvaises créances liées aux récentes inondations en Australie et à une incertitude mondiale plus large.

"Le premier semestre de 2022 a été difficile pour de nombreux clients. Les inondations, les effets persistants de la pandémie et l'impact de la guerre en Ukraine ont fait reculer de nombreux clients et créé de l'incertitude", a déclaré le directeur général Peter King.

Cependant, la troisième plus grande banque du pays prévoit que les coûts du second semestre seront stables ou inférieurs de 2 % en séquentiel, un signe que sa stratégie audacieuse de restructuration des coûts commence à porter ses fruits.

Westpac, qui sort d'un redressement coûteux visant à réparer des logiciels obsolètes et des procédures alambiquées, a déclaré avoir supprimé plus de 4 000 emplois au cours du premier semestre et que les dépenses ont chuté de 27 % par rapport au second semestre 2021, ce qui la met en bonne voie pour atteindre son objectif de coûts annuels de 8 milliards de dollars australiens d'ici l'exercice 2024.

Le bénéfice en espèces est tombé à 3,10 milliards de dollars australiens (2,19 milliards de dollars) pour le semestre clos le 31 mars, contre 3,54 milliards de dollars australiens déclarés un an plus tôt, mais il a dépassé les prévisions du consensus de Visible Alpha, qui étaient de 2,83 milliards de dollars australiens.

Westpac a déclaré un dividende intérimaire de 61 cents australiens par action, contre 58 cents australiens l'an dernier.

La semaine dernière, ses pairs, la National Australian Bank et l'Australia and New Zealand Banking Group, ont prévu que leurs marges bénéficieraient d'une hausse des taux de la banque centrale du pays et ont signalé que d'autres hausses étaient à venir. (1 $ = 1,4154 dollars australiens) (Reportage de Savyata Mishra à Bengaluru ; Montage de Leslie Adler et Diane Craft)