Les plus grandes banques australiennes sont susceptibles d'annoncer des bénéfices plus faibles pour le premier semestre, car les coûts d'exploitation élevés et la concurrence pour vendre des prêts hypothécaires et des dépôts réduisent les marges, ce qui pourrait inverser la hausse des actions qui, selon les analystes, a entraîné une surchauffe du secteur.

Traditionnellement bénéficiaires de la hausse des taux d'intérêt, les quatre grands prêteurs du pays ont au contraire passé l'année dernière à sacrifier leurs marges pour souscrire de nouveaux prêts immobiliers et payer davantage les déposants, réduisant ainsi leur "marge d'intérêt nette", très surveillée, et exerçant une pression à la baisse sur les bénéfices, selon les analystes.

Cela pourrait compromettre la hausse des prix des actions du secteur depuis la fin de l'année 2023, qui était basée sur les signes que 13 hausses de taux d'intérêt avaient permis de maîtriser l'inflation et sur les espoirs d'un retour à des réductions de taux en 2024. Certains analystes s'attendent maintenant à une attente plus longue pour les réductions de taux, et certains suggèrent que le prochain mouvement pourrait être à la hausse.

"Nous prévoyons une nouvelle érosion des marges au cours du premier semestre de l'exercice 2024, car le secteur continue d'être affecté par la concurrence entre les dépôts et les hypothèques et par des changements défavorables dans la composition des dépôts", ont écrit les analystes de la société d'investissement et de conseil Jarden dans une note à l'intention des clients.

National Australia Bank (NAB), le deuxième plus grand prêteur hypothécaire et le plus grand prêteur aux entreprises, devrait annoncer une réduction de neuf points de base de sa marge d'intérêt nette au premier semestre lorsqu'elle commencera la saison des rapports le 2 mai, avec une baisse probable des liquidités de 13 %, ont estimé les analystes.

"Comme l'économie ralentit à un moment donné, nous nous attendons à ce que la NAB, en tant que plus grande banque d'affaires, soit structurellement désavantagée par rapport à ses pairs", ont écrit les analystes de Citi, qui ont récemment revu à la baisse leur recommandation sur les actions de Big Four, la faisant passer à "vendre".

"Alors que le crédit aux entreprises ralentit et devient plus compétitif, la dynamique relative sera décevante et exercera une pression sur l'évaluation de la prime élargie de la NAB.

Une baisse similaire de la marge et du bénéfice sous-jacent est attendue pour Westpac Banking et ANZ Group, selon l'agrégateur de données de marché Visible Alpha et d'autres maisons de courtage. Westpac et ANZ, les troisième et quatrième plus grandes banques, annoncent leurs résultats semestriels les 6 et 7 mai respectivement.

La Commonwealth Bank of Australia, le plus grand prêteur australien, présentera ses résultats du troisième trimestre le 9 mai. Les analystes s'attendent à une baisse des marges de 11 points de base et à une baisse des bénéfices de 10 %.

Les actions des prêteurs ont augmenté d'environ un cinquième depuis octobre, lorsque les investisseurs ont commencé à prévoir que les données économiques indiquant que l'inflation était en train d'être maîtrisée inciteraient les banques centrales à commencer à réduire les taux à partir de la mi-2024.

Toutefois, comme les données économiques défavorables ont afflué depuis le début de l'année, les paris ont été revus à la baisse, les prévisions d'assouplissement total s'établissant désormais à 3 points de base, et même un faible risque de hausse des taux étant désormais intégré dans les prix.

"Cette pause dans les taux laisserait le rallye bancaire exposé, avec peu de réconciliation entre les multiples et les perspectives de bénéfices moroses qui font actuellement l'objet d'un consensus", ont déclaré les analystes de Citi. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Byron Kaye et Christopher Cushing)