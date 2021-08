Tokyo finit en légère progression, aidée par la baisse du yen

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé mardi en petite progression, soutenue par la baisse du yen, mais a ralenti ses gains au fil de la séance, sa première de la semaine après avoir observé lundi un jour férié au Japon.

L'indice vedette Nikkei a terminé en hausse de 0,24% à 27.888,15 points et l'indice élargi Topix a pris 0,36% à 1.936,28 points.

La poursuite du mouvement de baisse du yen face au dollar, une évolution de change favorable pour les groupes japonais exportateurs, a fait du bien au marché nippon, tout comme les attentes sur une nouvelle vague de résultats d'entreprises cette semaine.

En revanche aucun soutien n'est venu de Wall Street, qui avait terminé lundi sur une note mitigée, et les craintes persistantes liées à la propagation de variants du coronavirus ont freiné l'élan du marché tokyoïte.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong était bien orienté, gagnant plus de 1,1% vers 06H45 GMT, et les indices composites de Shanghai et Shenzhen ont clôturé dans le vert.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le titre du géant des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group s'est apprécié de 0,9% à 6.831 yens à la clôture, juste avant la publication de ses résultats trimestriels.

Le bénéfice net du groupe sur son premier trimestre 2021/22 (avril-juin) a chuté de plus de 39% sur un an. Une importante cession d'actifs avait artificiellement dopé ses comptes un an plus tôt à la même période.

Des investisseurs avaient spéculé sur un potentiel nouveau programme géant de rachat d'actions de SoftBank Group. Ils risquent de rester sur leur faim car la société n'a rien annoncé mardi à ce sujet.

ACQUISITION POUR DAIICHI LIFE: l'action Daiichi Life Holdings a grimpé de 1,67% à 2.123 yens. L'assureur nippon a annoncé lundi l'acquisition du portefeuille d'assurance vie de la banque australienne Westpac pour l'équivalent de quelque 560 millions d'euros (900 millions AUD). Cette opération va encore renforcer la position de leader de Daiichi Life dans le secteur en croissance de l'assurance vie en Australie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait encore par rapport au dollar, qui valait 110,38 yens vers 07H10 GMT contre 110,29 lundi à la clôture. Et la devise nippone avait déjà nettement reculé par rapport au billet vert en fin de semaine dernière.

Le yen se repliait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 129,58 yens contre 129,44 la veille.

Un euro valait 1,1738 dollar, stable par rapport à lundi 21H00 GMT (1,1737 dollar).

Les cours du pétrole ont inversé la vapeur par rapport à leur début de séance en Asie, où ils avaient continué de chuter: vers 07H00 GMT le prix du baril de WTI américain remontait de 1,43% à 67,43 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord reprenait 1,19% à 69,86 dollars.

