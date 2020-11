Westpac annonce une chute de 66% de son bénéfice net

Sydney (awp/afp) - La banque australienne Westpac, frappée par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus et par une amende record, a annoncé lundi une chute de 66% de son bénéfice net pour l'année fiscale 2020.

"2020 a été une année particulièrement difficile et notre résultat financier est décevant", a déclaré le PDG de Westpac, Peter King, rendant compte des résultats de la banque pour l'année fiscale qui a pris fin le 30 juin.

Westpac, l'un des plus grandes banques d'Australie, a fait état d'un bénéfice net statutaire de 2,29 milliards de dollars australiens (1,6 milliard de dollars américains), en baisse de 66% par rapport à l'année précédente, et de recettes de trésorerie de 2,6 milliards de dollars australiens (1,8 milliard USD), en baisse de 62%.

M. King a souligné que le bénéfice de Westpac avait été "impacté de manière importante" par la récession liée à la pandémie et par l'amende de 1,3 milliard de dollars australiens (plus de 900 millions USD) que la banque a dû payer pour s'être rendue coupable de plus de 23 millions d'infractions à la législation contre le blanchiment d'argent.

Le PDG a toutefois estimé que Westpac avait dépassé le point d'impact maximum de la pandémie et a déclaré s'attendre à une reprise de la croissante en 2021 et en 2022.

L'industrie bancaire australienne, l'une des plus profitables au monde, a connu une série de difficultés ces dernières années en raison de diverses irrégularités.

Les quatre principales banques du pays - CBA, Westpac, National Australia Bank (NAB) et ANZ - ont été en 2019 l'objet d'une enquête qui a révélé de nombreuses pratiques irrégulières dans ce secteur.

afp/fr