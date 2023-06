Westpac va licencier 300 personnes dans ses services aux entreprises et aux particuliers, selon un syndicat

Le Finance Sector Union of Australia (FSU) a déclaré vendredi que la troisième banque du pays réduirait les effectifs de sa division Consumer and Business Banking, citant une note interne de Westpac dont le syndicat a eu connaissance.

Les licenciements potentiels représentent 0,8% de l'effectif total de Westpac en équivalent temps plein, soit 37 476 personnes, en septembre 2022.

Reuters n'a pas pu mettre la main sur la note interne.

La secrétaire nationale de la FSU, Julia Angrisano, a condamné ces réductions et a déclaré : "Les travailleurs de Westpac sont déjà confrontés à une charge de travail excessive, et ces réductions signifient que ceux qui sont laissés pour compte devront faire plus avec moins".

En mai, Westpac, ainsi que les principaux créanciers, notamment ANZ Group, National Australia Bank ainsi que le groupe DBS de Singapour, ont mis en garde contre la pression exercée sur les marges d'intérêt nettes des banques à l'avenir, alors que les cycles de taux d'intérêt approchent de leurs sommets.

En mai, Westpac, le numéro deux australien du crédit hypothécaire, a annoncé une hausse de 22 % de son bénéfice net au premier semestre, à 4,00 milliards de dollars australiens (2,70 milliards de dollars), dans un contexte d'inflation élevée.

La banque n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire en raison d'un jour férié ce lundi.

(1 $ = 1,4839 dollar australien)