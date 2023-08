Westport Fuel Systems Inc. est engagée dans l'ingénierie, la fabrication et la fourniture de systèmes et de composants de carburant alternatif pour les véhicules de transport. Ses segments comprennent OEM, IAM et CWI Joint Venture. Son segment OEM conçoit, fabrique et vend des systèmes de carburant alternatif, des composants et de l'électronique, y compris le produit de systèmes de carburant HPDI 2.0 et les services d'ingénierie connexes, aux OEM et aux fournisseurs OEM. Les produits et services du segment OEM sont disponibles pour les voitures particulières, les camions légers, moyens et lourds, les applications cryogéniques et l'hydrogène. Le segment IAM conçoit, fabrique et vend des systèmes et des composants de carburant alternatif que les consommateurs peuvent acheter et faire installer sur leurs véhicules pour utiliser du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel comprimé (GNC) en plus de l'essence. La coentreprise CWI est un fournisseur de moteurs au gaz naturel pour les industries nord-américaines de camions moyens et lourds et d'autobus urbains. Elle dessert environ 70 pays.