Westport annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport ») (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice clos au 31 décembre 2022, et a fait le point sur les opérations. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en dollars américains.

Faits marquants Chiffre d'affaires de 305,7 millions de dollars pour 2022 et de 78,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre, légèrement en baisse par rapport aux périodes comparables en 2021 en raison de la faiblesse de l'euro face au dollar américain.

Perte nette de (32,7) millions de dollars ou (0,19) dollar par action, par rapport au revenu net de 13,7 millions de dollars lors de l'exercice précédent. Pour le quatrième trimestre 2022, la perte nette était de (16,9) millions de dollars.

BAIIDA ajusté 1 de (27,8) millions de dollars, par rapport aux 17,5 millions de dollars lors de l'année précédente. Le BAIIDA ajusté pour le quatrième trimestre se montait à (12,9) millions de dollars.

de (27,8) millions de dollars, par rapport aux 17,5 millions de dollars lors de l'année précédente. Le BAIIDA ajusté pour le quatrième trimestre se montait à (12,9) millions de dollars. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 86,2 millions de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. La trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation au cours de l'année était de 31,6 millions de dollars.

Obtention de deux programmes visant à développer et fournir des systèmes GPL à un fabricant d'équipement d'origine (« OEM ») pouvant accueillir plusieurs plateformes de véhicules conformes aux normes Euro 6 et Euro 7.

pouvant accueillir plusieurs plateformes de véhicules conformes aux normes Euro 6 et Euro 7. Annonce des résultats de test H 2 HPDI significatifs avec Scania, qui ont démontré l'énorme valeur et les performances accrues de notre technologie exclusive

HPDI significatifs avec Scania, qui ont démontré l'énorme valeur et les performances accrues de notre technologie exclusive Annonce d'une collaboration avec Johnson Matthey, leader mondial des technologies durables, dans le but de développer un système de post-traitement des émissions pour H 2 HPDI.

HPDI. Annonce de l'élargissement de l'implantation industrielle mondiale en Chine afin d'accompagner la croissance actuelle et future de l'hydrogène.

Annonce de la collaboration avec un OEM mondial afin d'évaluer les performances, l'efficacité et les émissions des moteurs d'OEM équipés de notre système de carburant H 2 HPDI, la troisième collaboration du genre de Westport à ce jour.

HPDI, la troisième collaboration du genre de Westport à ce jour. Commercialisation réussie du système H 2 HPDI auprès d'un large public mondial de participants de l'industrie, d'OEM, de décideurs politiques et d'investisseurs lors d'événements majeurs de l'industrie à Bruxelles, en Californie, à Hanovre et à Washington. « Dans un environnement macro difficile en 2022 et après son partenariat avec Cummins, Westport a procédé à sa transition vers la croissance et un avenir lié à l'hydrogène. La cessation et la vente de la coentreprise Cummins Westport, ainsi que l'impact du change, ont eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et les résultats nets. En l'absence de l'impact du change, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 9 % sur douze mois, soit une amélioration considérable compte tenu de l'environnement auquel notre industrie a été confrontée. Nos activités DOEM (delayed OEM), stockage de carburant, composants à hydrogène et produits électroniques ont tous connu une croissance significative des ventes, en plus de la croissance des volumes vers nos clients OEM en Inde. Malheureusement, ces forces ont été compensées par l'impact des prix élevés du gaz naturel sur les ventes du marché européen aux OEM spécialisés dans les poids lourds et les véhicules légers. À l'horizon 2023, et soutenus par le renforcement des fondamentaux, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler : la stimulation de l'expansion de la marge, de la croissance du chiffre d'affaires et du développement technologique sera le moteur de notre réussite à l'avenir. Nous restons axés sur la croissance dans nos marchés clés : l'Europe, l'Inde et la Chine, qui nous aide à atteindre une rentabilité durable à mesure qu'augmente la demande en solutions de transport à faibles émissions, propres et abordables. Étant donné que l'innovation et le développement technologique sont la pierre angulaire de notre activité, nous envisageons de nous appuyer sur le succès que nous avons connu en 2022 en présentant notre solution H 2 HPDI™, et en éduquant nos clients et le marché à ce sujet. Nous continuerons de travailler directement avec les principaux OEM afin de faire progresser l'évaluation de notre solution pour le transport lourd longue distance. Westport fait désormais partie de la solution grâce aux produits qui accélèrent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » David M. Johnson, président-directeur général Consolidated Results ($ in millions, except per share amounts)



Over / (Under)

% Over / (Under)

% 4Q22 4Q21 FY22 FY21 Revenues $ 78.0 $ 82.7 (6 )% $ 305.7 $ 312.4 (2 )% Gross Margin(2) 4.6 9.3 (50 )% 36.2 48.2 (25 )% Gross Margin %(2) 6 % 11 % — 12 % 15 % — Income from investments accounted for by the equity method(1) — 15.0 (100 )% 0.9 33.7 (97 )% Net Income (Loss) from Continuing Operations (16.9 ) 5.4 (411 )% (32.7 ) 13.7 (339 )% Net Income (Loss) per Share from Continuing Operations (0.10 ) 0.04 (350 )% (0.19 ) 0.09 (311 )% EBITDA(2) (13.5 ) 8.4 (261 )% (17.5 ) 23.0 (176 )% Adjusted EBITDA(2) (12.9 ) 10.0 (229 )% (27.8 ) 17.5 (259 )% (1) Cela comprend les revenus provenant principalement de nos coentreprises Minda Westport et Westport Weichai Inc.

(2) Ces mesures et ces ratios financiers sont des mesures non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter aux MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX PCGR et NON CONFORMES AUX PCGR pour le rapprochement. Opérations du 4e trimestre 2022 et de l'exercice 2022 Nous avons généré un chiffre d'affaires de 78,0 millions de dollars et de 305,7 millions de dollars au cours des trois mois et de l'exercice clos au 31 décembre 2022, par rapport aux 82,7 millions de dollars et aux 312,4 millions de dollars pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2021, respectivement. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 a diminué principalement en raison de la faiblesse de l'euro face au dollar américain. Sans la conversion des devises étrangères, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 27,7 millions de dollars, soit de 9 %. L'impact sur l'ensemble de l'exercice de l'acquisition de notre activité de stockage de carburant en juin 2021, l'augmentation du volume des ventes de nos produits liés à l'hydrogène et à l'électronique, l'augmentation des volumes de la division DOEM et l'augmentation des volumes de ventes aux OEM en Inde de nos produits OEM pour véhicules légers ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires, laquelle a été négativement impactée par la volatilité des prix des carburants, la baisse du volume des ventes aux clients russes dans le secteur après-vente indépendant et aux OEM induite par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, et la baisse des ventes des produits GNC et GNL en raison des prix du gaz naturel plus élevés sur le marché européen. La perte nette pour le quatrième trimestre en 2022 était de (16,9) millions de dollars, soit (0,10) dollar par action, par rapport au chiffre d'affaires net de 5,4 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action, pour la même période en 2021. La perte nette pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 était de (32,7) millions de dollars, soit (0,19) dollar par action, par rapport au bénéfice net de 13,7 millions pour l'année précédente. La perte nette est principalement attribuable à la baisse des marges brutes en raison d'une combinaison du taux de change et de l'augmentation des coûts matériels, de fabrication et de main-d'œuvre, et de la perte de revenu des capitaux propres résultant de la cessation et de la vente de la coentreprise Cummins Westport Inc. (« CWI ») . Nous avons déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIDA ajusté », consultez la section « Mesures non conformes aux PCGR » dans le rapport de gestion) de (27,8) millions de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, par rapport aux 17,5 millions de dollars de l'exercice précédent. Informations sur les segments Fabricant d'équipement d'origine Le chiffre d'affaires des OEM pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2022 était de 47,8 millions de dollars et de 198,0 millions de dollars, respectivement, par rapport aux 57,4 millions de dollars et de 195,5 millions de dollars pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2021. La baisse de 9,6 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2021 est principalement due à la baisse du taux moyen de l'euro par rapport au dollar américain et à une baisse des ventes de notre activité OEM pour véhicules légers, partiellement compensée par des volumes de ventes plus élevés de nos activités stockage de carburant, DOEM, hydrogène et électronique. Nos volumes de ventes OEM pour poids lourds ont diminué de 50 % au cours du quatrième trimestre 2022 par rapport à la période de l'exercice précédent, principalement en raison d'un écart de prix défavorable du carburant entre le GNL et le diesel en Europe suite à la pénurie d'approvisionnement en GNL, ce qui a entraîné une réduction des volumes. Le chiffre d'affaires pour le segment de l'activité OEM a augmenté de 2,5 millions de dollars pour l'exercice, principalement en raison de l'augmentation des volumes de ventes aux OEM en Inde de nos produits GNC pour véhicules légers, où nous continuons à voir un solide soutien du gouvernement et des politiques en place pour l'expansion significative des véhicules fonctionnant au GNC, des volumes de ventes accrus de nos produits électroniques, de stockage de carburant, d'hydrogène et de FEO retardé. Ceci a été partiellement compensé par des volumes de ventes plus faibles en Europe de l'Ouest pour nos produits OEM pour véhicules légers, une baisse du chiffre d'affaires sur douze mois de notre activité OEM pour poids lourds, et l'impact du taux de change dû au renforcement du dollar américain par rapport à l'euro lors de la conversion de nos états financiers. Marché de l'après-vente indépendant Le chiffre d'affaires pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2022 était de 30,2 millions de dollars et de 107,7 millions de dollars, respectivement, par rapport aux 25,3 millions de dollars et de 116,9 millions de dollars pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2021. L'augmentation du chiffre d'affaires pour les trois mois clos au 31 décembre 2022 par rapport à la période de l'exercice précédent s'est principalement expliquée par l'augmentation des ventes en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, particulièrement en Italie et en Asie-Pacifique. Ceci a été partiellement compensé par l'impact du change susmentionné de l'euro par rapport au dollar américain. La diminution du chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 par rapport à l'exercice précédent a été principalement due à la baisse des volumes de ventes sur le marché russe en raison du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, à la baisse des volumes de ventes à la Turquie et l'Argentine et à l'impact du change susmentionné. Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 comportait un grand projet d'infrastructure ponctuel de 5,3 millions de dollars en Tanzanie portant sur le développement d'une infrastructure de ravitaillement en carburant afin de permettre la vente et l'exploitation de véhicules fonctionnant au gaz. SEGMENT RESULTS 4Q22 Revenue Operating income (loss)

Depreciation & amortization Equity income OEM $ 47.8 $ (12.8 ) $ 1.8 $ — IAM 30.2 0.6 0.8 — Corporate — (5.0 ) 0.1 — Total consolidated $ 78.0 $ (17.2 ) $ 2.7 $ —

SEGMENT RESULTS 4Q21 Revenue Operating income (loss)

Depreciation &

amortization Equity income OEM $ 57.4 $ (5.0 ) $ 2.1 $ 0.3 IAM 25.3 (1.3 ) 1.4 — Corporate — (3.7 ) 0.1 14.7 Total consolidated $ 82.7 $ (10.0 ) $ 3.6 $ 15.0 Perspectives pour 2023 2023 est une année de changement pour Westport, car nous continuons à proposer une activité durable sur nos marchés existants tout en débloquant des marchés nouveaux et émergents grâce à la livraison de nos solutions de transport plus propres et abordables. Bien que des vents contraires demeurent dans notre industrie, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les préoccupations liées à l'inflation, nous gardons confiance dans notre capacité à mettre à exécution nos plans pour 2023, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en stimulant l'expansion des marges et du chiffre d'affaires et en développant la technologie pour l'avenir. Apporter des changements à notre structure de coûts est une priorité pour 2023. De nouveaux accords d'approvisionnement avec des clients ont été conclus, et des travaux sont en cours pour améliorer davantage le chiffre d'affaires avec une autre expansion de volume dans toute l'entreprise, qui a l'avantage supplémentaire de générer des économies d'échelle. Concernant les coûts, une liste d'amélioration de l'efficacité sera mise en place tout au long de l'année, axée sur l'optimisation des diverses unités commerciales et l'amélioration des performances financières, tout en travaillant constamment à abaisser et à atténuer les coûts des intrants. Nous restons prudents dans notre gestion des liquidités. Le programme d'immobilisations en place pour 2023, d'un montant de 12 à 15 millions de dollars, est axé sur l'avancement de nos travaux sur l'hydrogène et l'ajout de capacité de la cellule d'essai. En 2024 et au-delà, nous nous attendons à une amélioration de la rentabilité et de la croissance, car nous commençons à bénéficier des changements apportés en 2023, en plus de la croissance enregistrée dans notre activité de base. L'adoption de carburants alternatifs dans les domaines du transport continue de s'accélérer et devrait connaître une augmentation progressive, car les dispositions réglementaires deviendront de plus en plus strictes à partir de 2025 dans un grand nombre de nos marchés clés, y compris l'Europe, l'Inde et la Chine. Notre solution de système de carburant HPDI utilisant le Bio GNL ou l'hydrogène est l'un des produits propres et abordables de Westport qui répond à ces dispositions réglementaires maintenant et à l'avenir. Conférence téléphonique Westport a programmé une conférence téléphonique pour le mardi 14 mars 2023 à 7 h 00 Heure du Pacifique (10 h 00 Heure de l'Est) afin de discuter de ces résultats. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-800-319-4610 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 604-638-5340. Il est possible d'accéder à la webdiffusion en direct de la conférence téléphonique via le site Web de Westport à l'adresse https://investors.wfsinc.com/ Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-800-319-6413 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-604-638-9010 en utilisant le code d'accès 9886. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 21 mars 2023. Peu de temps après la conférence téléphonique, la webdiffusion sera archivée sur le site Web Westport Fuel Systems, et la rediffusion sera disponible en streaming audio et sous forme de fichier MP3 téléchargeable. États financiers et discussion et analyse de la direction Pour voir les états financiers complets du quatrième trimestre et de l'exercice clos au 31 décembre 2022, rendez-vous sur https://investors.wfsinc.com/financials/ Assemblée générale annuelle et extraordinaire 2023 Westport tiendra virtuellement son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« Assemblée ») le jeudi 6 avril 2023 à 9 h 30 Heure du Pacifique. Pour rationaliser le processus d'assemblée virtuelle, Westport encourage les actionnaires à voter avant l'Assemblée à l'aide du formulaire d'instructions de vote ou du formulaire de procuration qui seront envoyés mi-mars par courrier électronique ou par courrier postal avec les documents de l'Assemblée. D'autres instructions sur le vote et l'accès à l'Assemblée seront fournies dans la Circulaire d'information de la direction, dans la « Section 1 :Vote ». Dès réception, veuillez lire attentivement ces documents. Accès invité : Dial-In +1-800-319-4610 (Canada / USA) or +1-604-638-5340 (International) Webcast https://services.choruscall.ca/links/westportagsm202304.html Accès des actionnaires inscrits ou des mandataires dûment nommés : L'accès des actionnaires ou des mandataires dûment nommés à l'Assemblée virtuelle nécessite une inscription anticipée au lien suivant : https://services.choruscall.ca/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10021279&linkSecurityString=18f7dd8b53 Veuillez vous inscrire dès que possible, car les inscriptions seront closes le 4 avril 2023 à 9 h 30 Heure du Pacifique (48 heures avant l'Assemblée). Avant l'Assemblée, les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 mars 2023 peuvent voter en remplissant le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote conformément aux instructions fournies. Les actionnaires non inscrits doivent suivre attentivement toutes les instructions fournies par leurs intermédiaires afin de s'assurer que leurs actions avec droit de vote Westport Fuel Systems bénéficient d'un vote lors de l'Assemblée. Veuillez vous reporter à la « Section 1 : Vote » de la Circulaire d'information de la direction Westport Fuel Systems datée du 6 mars 2023 à l'égard de l'Assemblée pour obtenir des détails supplémentaires sur la façon de voter par procuration avant l'Assemblée et sur les questions faisant l'objet d'un vote. Les votes effectués avant l'Assemblée doivent être reçus par notre agent de transfert, Computershare Investor Services Inc., avant le 4 avril 2023 à 10 h 00 Heure du Pacifique. À propos de Westport Fuel Systems Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. Nous sommes un fournisseur majeur de composants et de systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les combustibles propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène pour l'industrie mondiale du transport. Notre technologie assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés au changement climatique et à la qualité de l'air urbain. La société étant basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous desservons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons avec une longueur d'avance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wfsinc.com. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris des énoncés concernant les attentes en matière de chiffre d'affaires et d'utilisation de trésorerie, les initiatives stratégiques futures et la croissance future, l'avenir de nos programmes de développement (y compris les programmes se rapportant au système HPDI et à l'hydrogène), notre objectif pour 2023 et les résultats de ces activités (y compris les activités liées à l'expansion de la marge et du chiffre d'affaires et l'optimisation de nos unités commerciales et des performances financières), nos attentes pour 2024 et au-delà, la demande pour nos produits, la réussite future de nos stratégies commerciales et technologiques, les intentions des partenaires et des clients potentiels, les performances et la compétitivité des produits de Westport Fuel Systems et l'expansion de la couverture des produits, les opportunités de marché futures, la vitesse de l'adoption du gaz naturel pour le transport et les conditions et le calendrier des accords futurs, ainsi que la réponse de la direction de Westport Fuel Systems à l'un des facteurs susmentionnés. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Ils sont basés sur les opinions de la direction et des hypothèses qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les accomplissements réels et les futurs résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et suppositions comprennent ceux et celles liés à la croissance de notre chiffre d'affaires, aux résultats d'exploitation, à l'industrie et aux produits, à la situation économique générale, aux conditions et à l'accès aux marchés financiers et de la dette, à la solvabilité, aux politiques et aux réglementations gouvernementales, aux innovations technologiques, aux fluctuations des taux de change, aux dépenses d'exploitation, à la réduction continue des dépenses, à la capacité à commercialiser avec succès de nouveaux produits, à la performance de nos co-entreprises, à la disponibilité et au prix du gaz naturel, aux plans de relance gouvernementaux mondiaux et aux nouvelles réglementations en matière d'environnement, à l'acceptation et au passage aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l'assouplissement ou à l'exemption des normes d'émission de carburant, à l'incapacité des flottes à accéder au capital ou au financement gouvernemental pour acheter des véhicules fonctionnant au gaz naturel, au développement de technologies concurrentes, à notre capacité à développer et à déployer notre technologie de manière adéquate, aux actions et aux déterminations de notre coentreprise et de nos partenaires développement, aux effets et à la durée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et suppositions pouvant affecter nos résultats actuels, au rendement ou aux réalisations ou à la situation financière dont il est question dans notre plus récente notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser ces énoncés afin de refléter tout changement de nos attentes ou d'événements, de conditions ou de circonstances sur lesquels ces énoncés peuvent reposer, ou pouvant affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs, sauf dans les cas prévus par le Règlement 51-102. Les contenus de tout site Internet, Flux RSS ou Twitter mentionnés dans le présent communiqué de presse ne sont pas intégrés par renvoi aux présentes. Demandes de renseignements :

invest@wfsinc.com Mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR Nos états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR reconnus aux États-Unis »). Ces états financiers conformes aux PCGR reconnus aux États-Unis comprennent des imputations comptables et d'autres charges et avantages qui peuvent être de nature inhabituelle ou peu fréquente ou qui, selon nous, peuvent rendre difficiles les comparaisons avec nos performances passées ou futures. En complément des mesures conventionnelles préparées en conformité avec les PCGR reconnus aux États-Unis, Westport et certains investisseurs utilisent le BAIIDA et le BAIIDA ajusté comme indicateurs de notre capacité à générer des liquidités en produisant des flux de trésorerie d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, s'acquitter des obligations en matière de dette et financer les dépenses en capital. La direction utilise aussi ces mesures non conformes aux PCGR dans son examen et son évaluation des performances financières de Westport. Le BAIIDA est aussi souvent utilisé par les investisseurs et les analystes à des fins d'évaluation, le BAIIDA étant multiplié par un facteur ou un « BAIIDA multiple » basé sur une relation observée ou induite entre le BAIIDA et les valeurs du marché afin de déterminer la valeur d'entreprise totale approximative d'une société. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent également d'autres données aux investisseurs et aux analystes des valeurs mobilières en complément de nos résultats de PCGR reconnus par les États-Unis et en tant que base permettant de comparer nos performances financières d'une période à une autre et de comparer nos performances financières avec celles d'autres sociétés. Selon nous, ces mesures financières non conformes aux PCGR facilitent les comparaisons de nos principaux résultats d'exploitation d'une période à l'autre et avec d'autres sociétés en supprimant, dans le cas du BAIIDA, les effets de notre structure financière (revenu net d'intérêts sur les dépôts en espèces, frais d'intérêts sur l'encours de la dette et facilités de crédit), de notre base d'actifs (dépréciation et amortissement) et des conséquences fiscales. Le BAIIDA ajusté fournit ce même indicateur du BAIIDA de Westport des activités poursuivies et en supprimant ces effets de notre structure financière, des actifs de base et des conséquences fiscales, mais exclut par ailleurs tout gain ou perte de change non réalisé(e), les charges de rémunération basée sur les actions et d'autres dépréciations et coûts ponctuels dont on ne s'attend pas à ce qu'ils se répètent afin de mieux comprendre le flux de trésorerie générés par nos activités d'exploitation, sans l'influence d'événements extérieurs. Le BAIIDA et le BAIIDA ajusté sont destinés à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR reconnus par les États-Unis. Ils ne doivent pas être considérés de manière isolée ou en tant que substituts aux critères de rendement préparés conformément aux PCGR reconnus par les États-Unis. Le BAIIDA et le BAIIDA ajusté excluent l'impact des coûts au comptant des activités de financement et des impôts, ainsi que les effets des variations des soldes du fonds de roulement d'exploitation, et par conséquent, ils ne sont pas nécessairement indicatifs du bénéfice d'exploitation ou du flux de trésorerie d'exploitation tels que déterminés en vertu des PCGR reconnus aux États-Unis. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIDA et le BAIIDA ajusté d'une autre manière. RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR Gross Margin Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Less: Cost of revenue $ 269.5 $ 264.2 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2

Gross Margin as a percentage of Revenue Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2 Gross Margin as a percentage of Revenue 12 % 15 %

EBITDA and Adjusted EBITDA Three months ended 31-Mar-21 30-Jun-21 30-Sep-21 31-Dec-21 31-Mar-22 30-Jun-22 30-Sep-22 31-Dec-22 Income (loss) before income taxes $ (2.8 ) $ 9.1 $ (5.4 ) $ 4.6 $ 7.6 $ (11.5 ) $ (11.0 ) $ (16.4 ) Interest expense, net 1.2 1.1 0.9 0.3 1.0 0.7 0.2 0.1 Depreciation and amortization 3.5 3.7 3.3 3.5 3.1 3.1 2.8 2.8 EBITDA $ 1.9 $ 13.9 $ (1.2 ) $ 8.4 $ 11.7 $ (7.7 ) $ (8.0 ) $ (13.5 ) Stock based compensation $ 0.1 $ 0.5 $ 0.7 $ 0.6 $ 0.5 $ 0.9 $ 0.8 $ 0.2 Unrealized foreign exchange (gain) loss $ 0.7 $ (2.3 ) $ (0.9 ) $ 0.5 $ 0.8 $ 2.5 $ 2.7 $ 0.4 Asset impairment $ — $ — $ — $ 0.5 $ — $ — $ — $ — Bargain purchase gain $ — $ (5.9 ) $ — $ — $ — $ — $ — $ — (Gain) loss on sale of investments $ — $ — $ — $ — $ (19.1 ) $ — $ — Adjusted EBITDA $ 2.7 $ 6.2 $ (1.4 ) $ 10.0 $ (6.1 ) $ (4.3 ) $ (4.5 ) $ (12.9 )

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Consolidated Balance Sheets (Expressed in thousands of United States dollars, except share amounts) December 31, 2022 and 2021

December 31, 2022 December 31, 2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents (including restricted cash) $ 86,184 $ 124,892 Accounts receivable 101,640 101,508 Inventories 81,635 83,128 Prepaid expenses 7,760 6,997 Current assets held for sale — 22,039 Total current assets 277,219 338,564 Long-term investments 4,629 3,824 Property, plant and equipment 62,641 64,420 Operating lease right-of-use assets 23,727 28,830 Intangible assets 7,817 9,286 Deferred income tax assets 10,430 11,653 Goodwill 2,958 3,121 Other long-term assets 18,030 11,615 Total assets $ 407,451 $ 471,313 Liabilities and Shareholders’ Equity Current liabilities: Accounts payable and accrued liabilities $ 98,863 $ 99,238 Current portion of operating lease liabilities 3,379 4,190 Short-term debt 9,102 13,652 Current portion of long-term debt 11,698 10,590 Current portion of long-term royalty payable 1,162 5,200 Current portion of warranty liability 11,315 13,577 Total current liabilities 135,519 146,447 Long-term operating lease liabilities 20,080 24,362 Long-term debt 32,164 45,125 Long-term royalty payable 4,376 4,747 Warranty liability 2,984 5,214 Deferred income tax liabilities 3,282 3,392 Other long-term liabilities 5,080 5,607 Total liabilities 203,485 234,894 Shareholders’ equity: Share capital: Unlimited common and preferred shares, no par value 171,303,165 (2021 - 170,799,325) common shares issued and outstanding 1,243,272 1,242,006 Other equity instruments 9,212 8,412 Additional paid-in-capital 11,516 11,516 Accumulated deficit (1,024,716 ) (992,021 ) Accumulated other comprehensive loss (35,318 ) (33,494 ) Total shareholders' equity 203,966 236,419 Total liabilities and shareholders' equity $ 407,451 $ 471,313

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss) (Expressed in thousands of United States dollars, except share and per share amounts) Years ended December 31, 2022 and 2021

Years ended December 31, 2022 2021 Revenue $ 305,698 $ 312,412 Cost of revenue and expenses: Cost of revenue 269,496 264,260 Research and development 23,497 25,194 General and administrative 37,042 36,290 Sales and marketing 15,073 13,495 Foreign exchange loss (gain) 6,378 (1,984 ) Depreciation and amortization 4,416 5,390 Loss (gain) on sale of assets 62 (146 ) Impairment on long lived assets, net — 459 355,964 342,958 Loss from operations (50,266 ) (30,546 ) Income from investments accounted for by the equity method 930 33,741 Bargain purchase gain from acquisition — 5,856 Gain on sale of investment 19,119 — Interest on long-term debt and amortization of discount (3,351 ) (4,937 ) Other income (loss), net 879 1,053 Interest income, net of bank charges 1,406 360 Income (loss) before income taxes (31,283 ) 5,527 Income tax expense (recovery): Current 1,852 2,172 Deferred (440 ) (10,303 ) 1,412 (8,131 ) Net income (loss) for the year (32,695 ) 13,658 Other comprehensive loss: Cumulative translation adjustment (1,824 ) (8,953 ) Comprehensive loss $ (34,519 ) $ 4,705 Income (loss) per share: Net income (loss) per share - basic $ (0.19 ) $ 0.09 Net income (loss) per share - diluted $ (0.19 ) $ 0.08 Weighted average common shares outstanding: Basic 171,225,305 160,232,742 Diluted 171,225,305 162,099,175

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Consolidated Statements of Cash Flows (Expressed in thousands of United States dollars) Years ended December 31, 2022 and 2021

Years ended December 31, 2022 2021 Operating activities: Net income (loss) for the year $ (32,695 ) $ 13,658 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities: Depreciation and amortization 11,800 14,035 Stock-based compensation expense 2,066 1,911 Unrealized foreign exchange loss (gain) 6,378 (1,984 ) Deferred income tax (440 ) (10,303 ) Income from investments accounted for by the equity method (930 ) (33,741 ) Interest on long-term debt and accretion of royalty payable 3,351 4,937 Impairment on long lived assets, net — 459 Change in inventory write-downs to net realizable value 722 914 Net gain on sale of investments (19,119 ) — Net (gain) loss on sale of assets 62 (146 ) Other (income) loss, net (879 ) — Bargain purchase gain from acquisition — (5,856 ) Change in bad debt expense 810 (326 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable (1,528 ) (11,117 ) Inventories (3,505 ) (31,744 ) Prepaid expenses (134 ) 3,964 Accounts payable and accrued liabilities 122 11,313 Warranty liability 2,341 233 Net cash used in operating activities (31,578 ) (43,793 ) Investing activities: Purchase of property, plant and equipment (14,242 ) (14,158 ) Purchase of intangible assets (287 ) — Acquisitions, net of acquired cash — (5,948 ) Proceeds on sale of investments 31,445 — Proceeds on sale of assets 731 600 Dividends received from joint ventures — 21,796 Net cash provided by investing activities 17,647 2,290 Financing activities: Drawings on operating lines of credit and long-term facilities 41,218 74,408 Repayment of operating lines of credit and long-term facilities (58,478 ) (82,958 ) Proceeds from share issuance, net — 120,727 Repayment of royalty payable (5,200 ) (7,451 ) Net cash (used in) provided by financing activities (22,460 ) 104,726 Effect of foreign exchange on cash and cash equivalents (2,317 ) (2,593 ) Net (decrease) increase in cash and cash equivalents (38,708 ) 60,630 Cash and cash equivalents, beginning of year (including restricted cash) 124,892 64,262 Cash and cash equivalents, end of year (including restricted cash) 86,184 124,892

