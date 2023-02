Westport publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022 le lundi 13 mars 2023

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT) a annoncé aujourd'hui que la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice fiscal 2022 aura lieu le lundi 13 mars 2023, après clôture du marché. Une conférence téléphonique et une webdiffusion visant à discuter des résultats financiers et autres développements d'entreprise se dérouleront le mardi 14 mars 2023.



Time: 10:00 a.m. ET (7:00 a.m. PT) Dial-in: 1-604-638-5340 or toll-free at 1-800-319-4610 Webcast: https://investors.wfsinc.com/

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-800-319-6413 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-604-638-9010 en utilisant le code d'accès 9886. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 21 mars 2023. La webdiffusion sera archivée sur le site Web de Westport et une rediffusion sera disponible.

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. Nous sommes un fournisseur majeur de composants et systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les combustibles propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène pour l'industrie mondiale du transport. Notre technologie assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés au changement climatique et à la qualité de l'air urbain. La société étant basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous desservons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons avec une longueur d'avance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wfsinc.com.

