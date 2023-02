Westport renoue avec le respect de l'obligation d'offre minimale du Nasdaq

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT), leader mondial des technologies de transport au moyen de carburants alternatifs à faibles émissions, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une lettre de conformité du prix de l'offre de la part du personnel chargé de l'admissibilité à la cote du Nasdaq de The Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») informant la Société qu'elle respecte de nouveau l'obligation relative au prix de l'offre minimum en vertu de la Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) pour le maintien de son inscription à The Nasdaq Capital Market®.



Le 14 février 2023, Nasdaq a déterminé qu'au cours des 10 derniers jours ouvrables consécutifs, du 31 janvier 2023 au 13 février 2023, le prix d'offre de clôture des actions ordinaires de la Société était égal ou supérieur à 1,00 $ par action. En conséquence, la Société se conforme de nouveau à la Listing Rule 5450(a)(1), et peut considérer cette question comme close.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. Nous sommes un fournisseur de premier plan de composants et de systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les carburants propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène auprès de l'industrie mondiale du transport. Notre technologie assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés au changement climatique et à la qualité de l'air urbain. Basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous desservons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons avec une longueur d'avance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wfsinc.com .

