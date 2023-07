WESTROCK COFFEE COMPANY, LLC : Stifel Nicolaus réitère son opinion positive sur le titre

Westrock Coffee Company est un fournisseur intégré de solutions en matière de café, de thé, d'arômes, d'extraits et d'ingrédients. La société fournit des services d'approvisionnement en café, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de développement de produits, de torréfaction, d'emballage et de distribution aux détaillants, aux services alimentaires et aux restaurants, aux dépanneurs et aux centres de voyage, aux comptes non commerciaux, aux produits de consommation courante et aux industries hôtelières. Ses segments comprennent Beverage Solutions et Sustainable Sourcing & Traceability (SS&T). Le segment Beverage Solutions fournit des solutions à valeur ajoutée pour les boissons, notamment du café, du thé, des arômes, des extraits et des ingrédients. Il fournit également des produits dans une variété d'emballages, y compris du café de marque et de marque de distributeur en sacs, en paquets fractionnés et autres. Le segment SS&T utilise sa technologie et sa chaîne d'approvisionnement numériquement traçable pour avoir un impact direct sur la vie de ses partenaires agricoles et l'améliorer, en leur donnant une autonomie économique tangible et en mettant l'accent sur la responsabilité environnementale et l'alphabétisation des agriculteurs.

Secteur Transformation des aliments