L'interdiction de l'avortement en Caroline du Sud est autorisée alors que la Haute Cour entend la contestation.

Le juge L. Casey Manning du comté de Richland a pris cette décision après que le gouvernement républicain de l'État ait demandé que l'affaire soit examinée immédiatement par la plus haute juridiction de l'État, plutôt que de passer par les voies d'appel. Manning a demandé à la Cour suprême de se saisir de l'affaire.

"Le refus du tribunal de bloquer cette loi cruelle et anticonstitutionnelle est un nouveau coup porté à la liberté de reproduction des habitants de Caroline du Sud", ont déclaré Planned Parenthood et les autres plaignants - Greenville Women's Clinic et le Center for Reproductive Rights - dans une déclaration commune.

"Il s'agit d'une affaire monumentale et nous avons fait valoir au juge Manning qu'elle devait être entendue par la Cour suprême de Caroline du Sud", a déclaré Alan Wilson, procureur général de Caroline du Sud, dans un communiqué commun.

En février 2021, la Caroline du Sud a adopté une loi interdisant l'avortement lorsqu'un battement de cœur fœtal est détecté, généralement vers six semaines. L'entrée en vigueur de la loi avait été bloquée à l'époque en raison du droit national à l'avortement garanti par la Cour suprême dans son arrêt Roe v. Wade de 1973.

Cependant, un juge fédéral a autorisé l'entrée en vigueur de la loi peu après que la Cour suprême ait annulé Roe le mois dernier. Environ la moitié des États ont ou devraient chercher à interdire ou à restreindre les avortements, ce qui alimente un vaste contentieux.

Mardi, un groupe de prestataires a intenté une nouvelle action en justice devant le tribunal de l'État de Géorgie contre l'interdiction de l'avortement liée au battement de cœur du fœtus dans cet État, qu'un tribunal fédéral avait précédemment confirmée. Mardi également, un juge de Louisiane a permis qu'une ordonnance bloquant l'interdiction de l'avortement dans l'État reste en place pendant que l'État fait appel.

La Géorgie et la Louisiane n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.