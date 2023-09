WestRock Company est spécialisé dans la production et la commercialisation de cartons et d'emballages destinés notamment au conditionnement de boissons et de produits alimentaires, de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente d'emballages en cartons ondulés (43%) ; - vente d'emballages papier (27,4%) ; - vente de produits d'emballages grand public (23%) ; - distribution de produits d'emballage (6,6%). Le groupe développe également une activité d'assemblage de présentoirs. A fin septembre 2022, WestRock dispose de 312 sites de production (dont 192 détenus en propre) dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (81,7%), Canada (6,2%), Amérique latine (4,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (5,4%) et Asie-Pacifique (1,8%).

Secteur Emballages papier