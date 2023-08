WestRock Company a annoncé qu'elle cesserait définitivement d'exploiter son usine de papier de Tacoma, dans l'État de Washington, et qu'elle mettrait fin à sa production d'ici au 30 septembre 2023. WestRock s'est engagé à améliorer le rendement de son capital investi et à maximiser la performance de ses actifs. La combinaison de coûts d'exploitation élevés et la nécessité d'investissements importants ont été les facteurs déterminants dans la décision de cesser les activités de l'usine.

L'usine de Tacoma produit de la pâte kraft, de la pâte blanche et de la pâte blanchie pour une capacité annuelle combinée de 510 000 tonnes. La majeure partie de la pâte kraft et de la pâte blanche sera transférée vers d'autres usines du système WestRock pour servir les clients en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux. La fermeture entraînera une réduction d'environ 60 000 tonnes annuelles de pâte à papier et de 25 000 tonnes annuelles de produits de qualité spéciale.

L'usine de Tacoma emploie environ 400 personnes. Les employés recevront des indemnités de départ et une aide au reclassement conformément à la politique de WestRock et aux accords syndicaux.