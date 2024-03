Westshore Terminals Investment Corporation est une société basée au Canada, qui possède toutes les parts de société en commandite de Westshore Terminals Limited Partnership (Westshore). La société investit dans Westshore par le biais de distributions sur les parts de société en commandite de Westshore. Westshore exploite un terminal de stockage et de chargement de charbon à Roberts Bank, en Colombie-Britannique (le terminal). Westshore exploite une installation de manutention du charbon, qui dessert les expéditeurs canadiens et américains de charbon métallurgique et thermique. Son charbon est livré au Terminal dans des trains unitaires exploités par les chemins de fer Canadien Pacifique, Canadien National (CN) et Burlington Northern Santa Fe (BNSF) et est ensuite déchargé et soit directement transféré sur un navire, soit stocké en vue d'un chargement futur sur un navire. Westar Management Ltd. (le gestionnaire) fournit des services de gestion à Westshore et des services administratifs à la société. Elle fournit également des services d'assurance et de location de véhicules à la société.

Secteur Services portuaires