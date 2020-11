Digitec Galaxus nomme Michael Stolle directeur des opérations 0 0 11/11/2020 | 10:39 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - La plateforme de commerce en ligne Digitec Galaxus a pourvu son poste de directeur des opérations avec Michael Stolle. Le nouveau membre de la direction succèdera le 1er mars à Johannes Cramer, qui rejoint la direction générale de la Poste Suisse, annonce mercredi la filiale de Migros. Le Munichois de 44 ans sera en charge de la logistique, du service clients et des succursales de Digitec. M. Stolle est actuellement le directeur des opérations du détaillant en ligne paneuropéen Home & Living Westwing, pour qui il travaille depuis 2013. lk/jh

