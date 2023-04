L'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter suscite des inquiétudes à l'approche des élections anglaises

Le 4 mai, une grande partie de l'Angleterre votera dans le cadre d'élections municipales, et des élections nationales sont prévues l'année prochaine.

En Irlande du Nord et dans de nombreux pays d'Europe, la nécessité de présenter une pièce d'identité avec photo est bien établie et n'a rien d'inhabituel. Mais l'adoption rapide de ce nouveau système en Angleterre fait craindre aux militants que les électeurs ne soient pris au dépourvu par ce changement.

Jess Garland, directeur de la politique et de la recherche à l'Electoral Reform Society, a déclaré que cette mesure pourrait priver de leurs droits les électeurs qui n'ont pas la bonne pièce d'identité, ajoutant que d'autres pourraient l'oublier.

"Il y a beaucoup de risques à faire ce qui est essentiellement le plus grand changement dans nos élections depuis une génération", a-t-elle déclaré.

Le changement se produit également au Pays de Galles et en Écosse, bien que les élections locales n'y aient pas lieu la semaine prochaine. Auparavant, il fallait s'inscrire sur les listes électorales, mais il suffisait de donner son nom et son adresse pour pouvoir voter.

Le changement s'applique à ceux qui espèrent voter en personne plutôt que par correspondance, et le public a jusqu'à mardi pour demander un certificat d'autorité électorale gratuit s'il n'a pas d'autre forme acceptée de pièce d'identité avec photo.

Cependant, comme près d'un quart de la population n'est toujours pas au courant de ce changement, les critiques estiment que les risques de cette mesure l'emportent sur les avantages, compte tenu de la faible incidence de la fraude à l'identification de l'électeur.

La Commission électorale, qui réglemente le vote en Grande-Bretagne, a déclaré qu'il n'y avait eu que sept cas de fraude présumée à l'identification dans un bureau de vote en 2022, et que la police n'avait pris aucune mesure en raison de l'insuffisance des preuves.

Le Premier ministre Rishi Sunak a minimisé les inquiétudes et a déclaré que le changement garantirait un processus de vote "hautement intègre". Ses services affirment que 98 % des citoyens disposent déjà d'une pièce d'identité acceptée.

RÉDUCTION DES OBSTACLES

La Commission électorale a déclaré que la prise de conscience du changement était passée de 22 % en décembre à 76 % en mars et qu'elle était convaincue que la plupart des gens ne rencontreraient aucun problème.

Cependant, son directeur de la communication, Craig Westwood, a déclaré que des groupes tels que les transgenres, les gens du voyage et les personnes ayant des difficultés d'apprentissage étaient moins susceptibles d'avoir la bonne pièce d'identité.

Daisy Sands, responsable des campagnes à la Joseph Rowntree Foundation, a déclaré que les électeurs potentiels à faible revenu étaient déjà moins susceptibles de voter. "Nous devrions encourager les gens à voter, et non leur rendre la tâche plus difficile", a-t-elle déclaré.

Bien que M. Garland, de l'ERS, ait déclaré que les électeurs des différents partis seraient affectés par ce système, certains politiciens de l'opposition craignent que les changements empêchent les électeurs qui les soutiennent traditionnellement de participer aux élections.

James Higginbottom, conseiller du parti travailliste d'opposition, a déclaré que le gouvernement copiait les tactiques utilisées par certains membres du parti républicain américain, où certains États ont renforcé les lois sur l'identification des électeurs en raison de la menace de fraude électorale.