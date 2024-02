Westwood Holdings Group, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, gère des actifs d'investissement et fournit des services. Elle fournit des services de conseil en investissement aux investisseurs institutionnels, à une famille de fonds communs de placement appelée Westwood Funds, à d'autres fonds communs de placement, aux particuliers et aux clients de Westwood Trust. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services de conseil et les services fiduciaires. Le segment Advisory fournit des services de conseil en investissement aux régimes de retraite et de participation aux bénéfices des entreprises, aux fonds de retraite des employés du secteur public, aux régimes Taft-Hartley, aux fonds de dotation, aux fondations et aux particuliers, ainsi que des services de sous-conseil. Il fournit également des services de gestion d'investissement aux fonds Westwood. Les capacités d'investissement de l'activité de conseil de la société : United States Value Equity, Multi-Asset, Energy and Real Assets, Tactical Absolute Return, et Income Alternatives. Le secteur fiduciaire fournit des services de fiducie et de garde ainsi qu'une participation à des fonds fiduciaires communs qu'il parraine à des institutions et à des particuliers fortunés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds