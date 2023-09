WeTrade Group Inc. a annoncé le changement des membres du conseil d'administration et des dirigeants. À compter du 22 septembre 2023, M. Zheng Dai a été nommé président du conseil d'administration de la société, et M. Xianzhi Liu a été nommé directeur du conseil d'administration de la société. Suite à ces changements, le conseil d'administration de la société est composé de trois administrateurs : M. Zheng Dai, M. Daxue Li et M. Xianzhi Liu.

M. Zheng Dai, 48 ans, est le fondateur de la Société, cofondateur de Qunar.com, et a obtenu une reconnaissance significative dans le domaine du marketing sur internet. En 2017, M. Zheng Dai et M. Pijun Liu ont fondé conjointement l'APP Yuetao. En 2019, M. Dai a fondé la société et en a été le président jusqu'à sa démission le 21 décembre 2022.

En 2022, la société a été cotée au Nasdaq sous le symbole "WETG". M. Dai est vice-secrétaire général de la branche "Loisirs et vacances" de l'Association chinoise du tourisme, membre du Comité technique national de normalisation des loisirs, membre de l'Association chinoise des gestionnaires de marques, membre du groupe d'experts du groupe médiatique "Success Marketing", chercheur au Jinghua Financial Think Tank, et influenceur 2012 de China Mobile Internet M100. En 2017, il a été classé parmi les dix premières personnalités émergentes du tourisme en Chine.

Auparavant, il a été professeur invité pour le programme MBA de l'université de Nankai, ainsi que mentor entrepreneurial à l'université des postes et télécommunications de Pékin et à l'institut de la mode de Pékin. Il a également été vice-président du comité de travail sur l'éducation à l'internet de l'Association chinoise de l'internet. M. Dai s'intéresse beaucoup à la randonnée et à l'alpinisme, et ses empreintes se trouvent sur les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres dans le monde.

Il a dirigé une équipe qui s'est consacrée au secteur de l'éducation dans les régions tibétaines. Il est diplômé de l'université de Fuzhou en 1998, avec une spécialisation en finance et en économie. M. Xianzhi Liu, 26 ans, a obtenu un diplôme de la Central North University en 2020, puis un master de l'université de Leeds en 2022.

De mai 2020 à septembre 2020, il a travaillé en tant qu'opérateur de streaming en direct dans l'unité commerciale des appareils ménagers de JD Retail, principalement responsable des opérations de streaming en direct. D'octobre 2020 à mai 2021, il travaille au département des ressources humaines de Beijing Qixing Campsite Education Consulting Co. Ltd, menant des recherches approfondies sur l'industrie des services et accumulant une expérience professionnelle dans l'industrie des services.

Il était responsable de la promotion et du recrutement sur les campus, accumulant des ressources dans les universités de Pékin. Mme Lina Jiang, 46 ans, a plus de 20 ans d'expérience professionnelle et a occupé des postes de direction dans diverses entreprises. Au cours de sa carrière, elle a travaillé dans la gestion des ressources humaines, la gestion des opérations, etc. De 2001 à 2018, Mme Lina Jiang a travaillé dans le secteur de l'éducation et a été présidente de Qizhi Education.

Son expérience pratique dans le secteur de l'éducation lui a permis d'acquérir de solides bases professionnelles et une réflexion professionnelle sur le secteur des services. De 2018 à 2023, Mme Lina Jiang a occupé le poste de directrice générale de Yuetao APP, supervisant l'ensemble des opérations de revenus, la gestion du personnel, les principales décisions stratégiques et le plan de stratégie marketing global de l'entreprise. Elle a obtenu son diplôme à l'université normale du Nord-Est en 2001 et a ensuite poursuivi ses études à la New Western University, aux États-Unis, où elle a obtenu une maîtrise.

Mme Xiaodong An, 36 ans, a occupé des fonctions de gestion financière dans plusieurs entreprises et possède des connaissances professionnelles et des compétences pratiques dans le secteur financier. Depuis juillet 2022, Mme Xiaodong An occupe le poste de directrice financière de la société. De mai 2010 à mars 2022, Mme Xiaodong An a été superviseur comptable et comptable général pour Zhou Zhouyi (Beijing) Enterprise Management Co.

Ltd, Beijing Jizhili Science and Trade Co. Ltd, Liaoning Senpu Industrial Co. Ltd. et Shenyang Mars Financial and Tax Service Co.

Ltd. Grâce à une accumulation continue de travail, Mme Xiaodong An a été impliquée dans diverses tâches financières, telles que la fiscalité et la comptabilité. Elle a obtenu le titre de comptable intermédiaire en Chine. Elle est diplômée de l'université de technologie chimique de Shenyang, avec une spécialisation en comptabilité.