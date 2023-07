WeTrade Group Inc est une société dont l'activité principale consiste à fournir une plate-forme de réseau social ou de micro-entreprise de commerce électronique en Chine. La société fournit des informations sur les hôtels, les vols, les forfaits de voyage et autres produits de voyage. Elle propose également des services de réservation en ligne et des forfaits de voyage à ses clients. La société exerce ses activités sur le marché chinois.

Secteur Internet