WeTrade Group Inc. a annoncé que Mme Lina Jiang a été nommée directrice générale de la société, à compter du 22 septembre 2023. Mme Lina Jiang, âgée de 46 ans, a plus de 20 ans d'expérience professionnelle et a occupé des postes de direction dans diverses entreprises. Au cours de sa carrière, elle a travaillé dans la gestion des ressources humaines, la gestion des opérations, etc.

De 2001 à 2018, Mme Lina Jiang a travaillé dans le secteur de l'éducation et a été présidente de Qizhi Education. Son expérience pratique dans le secteur de l'éducation lui a permis d'acquérir de solides bases professionnelles et une réflexion professionnelle sur le secteur des services. De 2018 à 2023, Mme Lina Jiang a occupé le poste de directrice générale de Yuetao APP, supervisant l'ensemble des opérations de revenus, la gestion du personnel, les principales décisions stratégiques et le plan de stratégie marketing global de l'entreprise.

Elle est diplômée de l'Université normale du Nord-Est en 2001 et a ensuite obtenu une maîtrise à la New Western University aux États-Unis.