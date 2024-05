WeWork Inc. est un fournisseur mondial d'espaces de travail flexibles. L'entreprise propose des solutions technologiques clés en main, des espaces flexibles et des expériences communautaires. Ses produits comprennent Core space-as-a-service, WeWork All Access, WeWork On Demand et WeWork Workplace. Son offre principale permet une flexibilité en termes d'espace, de temps et de coût. Ses abonnements comprennent l'accès à l'espace, ainsi que l'accès à certains équipements et services, tels que des cabines téléphoniques privées, Internet et autres. Le produit WeWork All Access est un modèle d'abonnement mensuel qui permet aux membres d'accéder aux sites WeWork participants. Grâce à WeWork All Access, les membres peuvent réserver des espaces de travail, des salles de conférence et des bureaux privés depuis leur téléphone. WeWork On Demand offre aux utilisateurs un accès payant à la réservation d'espaces de travail individuels ou de salles de conférence dans les sites WeWork les plus proches. WeWork Workplace est un logiciel de gestion des espaces de travail destiné aux entreprises et aux opérateurs.

Secteur Développement et opérations immobilières