WeWork Inc, anciennement BowX Acquisition Corp, est engagé dans la fourniture d'espaces flexibles et de solutions de gestion des lieux de travail. La société conçoit et construit des espaces partagés physiques et virtuels et des services de bureau pour les entrepreneurs et les entreprises. La société propose des solutions sous forme d'espaces de travail privés, tels que des bureaux standard, des suites de bureaux et des bureaux en étage. La société propose également des espaces de travail ouverts, qui comprennent WeWork All Access, WeWork On Demand et Dedicated Desk. Le service WeWork All Access de la société permet d'accéder à des bureaux mobiles, des salles de conférence et des bureaux privés dans le monde entier grâce à une adhésion mensuelle. La plateforme WeWork On Demand de la société donne accès à des espaces de travail partagés et à des salles de réunion avec un système de paiement à l'acte. Dedicated Desk permet aux utilisateurs d'avoir leur propre bureau en un seul endroit et d'accéder aux salles de réunion.

Secteur Développement et opérations immobilières