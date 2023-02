WeWork réalise un bénéfice net en décembre pour la première fois depuis son entrée en bourse.

La société de partage de bureaux, qui est entrée en bourse en 2021, a déclaré que pour la "première fois dans l'histoire de WeWork", la société a atteint une rentabilité EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajustée pour décembre 2022.

Les actions de WeWork ont augmenté de 4 % avant le marché.

L'entreprise a bénéficié d'une évolution vers le travail flexible en dehors des bureaux traditionnels, mais elle a dû faire face à des obligations de location à long terme. Certains de ses locataires n'ont que des baux à court terme.

Le mois dernier, WeWork a déclaré qu'elle prévoyait d'éliminer 300 postes à travers les pays. La société basée à New York a également annoncé son retrait de 40 sites américains.

WeWork a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus du trimestre en cours se situent entre 830 et 855 millions de dollars et que l'EBITDA ajusté soit compris entre une perte de 25 millions de dollars et l'équilibre.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, la société basée à New York a enregistré un chiffre d'affaires de 848 millions de dollars, inférieur aux attentes de 873,8 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de cinq analystes, basée sur les données de Refinitiv.

Son EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre était négatif de 26 millions de dollars, contre 283 millions de dollars négatifs il y a un an.