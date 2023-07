WEX Inc. propose une plateforme commerciale qui simplifie la gestion des entreprises. Ses segments comprennent Fleet Solutions, Travel and Corporate Solutions, et Health and Employee Benefit Solutions. Son segment Fleet Solutions propose des services de traitement des paiements et des transactions, ainsi que des services de gestion de l'information spécialement conçus pour répondre aux besoins des flottes de toutes tailles, des petites entreprises aux flottes du gouvernement fédéral et de l'État, en passant par les transporteurs routiers. Son segment Travel and Corporate Solutions se concentre sur l'environnement complexe des paiements interentreprises, permettant aux clients d'utiliser ses solutions de paiement pour s'intégrer dans leurs propres flux de travail et gérer leurs fonctions d'automatisation des comptes fournisseurs et de gestion des dépenses. Son segment Health and Employee Benefit Solutions fournit des logiciels SaaS avec des solutions de paiement intégrées et des services d'administration de plans pour les prestations de santé dirigées par les consommateurs, les comptes COBRA, et l'inscription et l'administration des prestations.