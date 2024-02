Weyerhaeuser Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits en bois. Les revenus par famille de produits se répartissent comme suit : - produits en bois (76,9%) : planches, panneaux, profilés, etc. Par ailleurs, le groupe développe une activité de distribution de matériaux de construction ; - produits forestiers (19,5%) : arbres, bûches, copeaux, etc. Le solde du CA (3,6%) concerne les activités de gestion et d'exploitation d'actifs forestiers et de ressources naturelles. La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (86,9%), Canada (7%), Japon (4,3%), Chine (1,1%) et autres (0,7%).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé