WG Tech JiangXi Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la finition du verre photoélectrique pour écrans plats (FPD). Les principaux produits et services de la société comprennent les services d'amincissement, de revêtement et de découpe du verre photoélectrique pour écrans plats. Ses produits en verre photoélectrique pour écrans plats comprennent principalement des écrans à cristaux liquides à transistors à couche mince (TFT-LCD). Ses services d'enduction comprennent l'enduction d'oxyde d'indium et d'étain (ITO), l'enduction On-Cell et l'enduction haute impédance anti-interférence In-Cell. Les services de la société sont principalement appliqués dans les produits de terminaux mobiles intelligents, tels que les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base