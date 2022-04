Aux États-Unis, le fumier est un produit très recherché dans un contexte de pénurie d'engrais commerciaux.

Aujourd'hui, face à une pénurie mondiale d'engrais commerciaux, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de plus en plus de producteurs américains frappent à sa porte. Sandquist dit qu'ils réclament à grands cris de mettre la main sur un produit que le vieux MacDonald ne jurait que par lui : le bon vieux fumier animal.

"J'aimerais avoir plus à vendre", a déclaré Sandquist, fondateur de Natural Fertilizer Services Inc, une entreprise de gestion des nutriments basée dans l'État américain de l'Iowa. "Mais il n'y en a pas assez pour répondre à la demande".

Certains éleveurs de bétail et producteurs laitiers, y compris ceux qui payaient auparavant pour faire enlever les déchets de leurs animaux, ont trouvé une activité secondaire fertile en les vendant aux producteurs de céréales. Les entreprises qui fabriquent des équipements d'épandage du fumier, appelés "wagons à miel", en profitent également.

Non seulement les agriculteurs américains sont plus nombreux à rechercher des fournitures de fumier pour cette saison de semis de printemps, mais certaines entreprises d'alimentation du bétail qui vendent des déchets sont en rupture de stock jusqu'à la fin de l'année, selon le consultant du secteur Allen Kampschnieder.

"Le fumier est absolument une denrée très recherchée", a déclaré M. Kampschnieder, qui travaille pour la société Nutrient Advisors, basée au Nebraska. "Nous avons des listes d'attente".

D'après les données du gouvernement américain, les prix exorbitants des engrais industriels devraient réduire les plantations de maïs et de blé des agriculteurs américains ce printemps. Cela menace d'autant plus les approvisionnements alimentaires mondiaux que les stocks nationaux de blé sont les plus bas depuis 14 ans et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine perturbe les expéditions de céréales en provenance de ces fournisseurs clés.

Bien que le fumier puisse remplacer une partie du manque de nutriments, ce n'est pas une panacée, disent les spécialistes de l'agriculture. L'offre n'est pas suffisante pour remplacer tous les engrais commerciaux utilisés aux États-Unis. Son transport est coûteux. Et les prix des déchets animaux, eux aussi, augmentent en raison de la forte demande.

Le fumier est également très réglementé par les autorités nationales et fédérales, en partie en raison des préoccupations relatives à son impact sur les systèmes d'eau.

Le fumier peut causer de graves problèmes s'il contamine les cours d'eau, les lacs et les eaux souterraines à proximité, a déclaré Chris Jones, ingénieur de recherche et expert en qualité de l'eau à l'Université de l'Iowa.

Les éleveurs de bétail disent que c'est une lourde tâche que de respecter toutes les règles gouvernementales et de suivre la façon dont le fumier est appliqué.

COURSE AUX DÉCHETS

Quels que soient les inconvénients, la demande est en plein essor.

Dans le Wisconsin, trois producteurs laitiers ont déclaré à Reuters qu'ils avaient refusé des demandes d'achat de leur fumier envoyées par SMS et Twitter.

La société Phinite, basée en Caroline du Nord, qui fabrique des systèmes de séchage du fumier, dit avoir reçu des sollicitations de producteurs aussi éloignés que le Minnesota, l'Illinois, l'Iowa et l'Indiana.

Smithfield Foods, le plus grand producteur de porc au monde, a remarqué ce changement dans les exploitations porcines américaines qui approvisionnent ses abattoirs.

"Nous voyons définitivement les agriculteurs se tourner vers le fumier avec l'augmentation des prix des engrais", a déclaré Jim Monroe, un porte-parole de la société, qui appartient à la société WH Group Ltd cotée à Hong Kong.

Les engrais industriels tels que l'azote nécessitent beaucoup d'énergie pour être produits. Les prix ont commencé à grimper l'année dernière en raison de la hausse de la demande et de la baisse de l'offre, les prix record du gaz naturel et du charbon ayant entraîné des réductions de production chez les fabricants d'engrais. Des conditions météorologiques extrêmes et des épidémies de COVID-19 ont également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La guerre en Ukraine a aggravé la situation en réduisant les exportations d'engrais de la Russie et de son allié le Bélarus en raison des sanctions occidentales et des problèmes d'expédition. Cela menace de réduire les récoltes dans le monde entier à un moment où l'inflation alimentaire atteint des records. Selon le créancier néerlandais Rabobank, la Russie et la Biélorussie ont représenté ensemble plus de 40 % des exportations mondiales de potasse l'année dernière, l'un des trois nutriments essentiels utilisés pour augmenter le rendement des cultures.

En mars, les prix des engrais commerciaux ont atteint un niveau record, les engrais azotés ayant été multipliés par quatre depuis 2020, tandis que le phosphate et la potasse ont été multipliés par trois, selon le cabinet de conseil CRU Group basé à Londres.

Une personne laissée sans ressources est Dale Cramer, qui cultive du maïs, du soja et du blé sur environ 6 000 acres à Cambridge, dans le Nebraska. À la recherche d'alternatives, il a reniflé les parcs d'engraissement à la recherche de fumier depuis août dernier, sans succès.

"Beaucoup de gens se sont inscrits pour la même chose", a déclaré M. Cramer.

LA RUÉE VERS LE FUMIER

Avec la hausse de la demande de fumier, les prix ont suivi, offrant une aubaine inattendue aux éleveurs et aux parcs d'engraissement de bétail.

Rien qu'au Nebraska, les prix du fumier solide de bonne qualité ont atteint 11 à 14 dollars la tonne, contre un prix typique de 5 à 8 dollars la tonne, selon le consultant Kampschnieder. Un hiver sec a contribué à faire monter les prix en laissant le fumier avec moins d'eau, ce qui le rend plus concentré et donc plus précieux, a-t-il dit.

Pat Reisinger, agriculteur de l'Iowa, est soulagé de disposer du fumier des porcs et des vaches laitières qu'il élève pour fertiliser le maïs, le soja et le foin qu'il cultive pour nourrir ces animaux. Il a vendu un peu de fumier à un voisin et reçoit des appels téléphoniques d'autres personnes dans le besoin.

"Si j'en vendais davantage, je devrais faire demi-tour et acheter de l'engrais commercial, ce qui n'a aucun sens", a déclaré Reisinger.

Le boom a également soulevé des entreprises de machinerie qui fabriquent des équipements d'épandage pour le fumier solide ainsi que ce que l'on appelle des honeywagons : des réservoirs à roues attelés à des camions et des tracteurs pour transporter et appliquer des déchets liquéfiés.

Au Canada, Husky Farm Equipment Ltd est en rupture de stock de wagons à miel. L'entreprise a construit son premier engin en 1960 afin de rendre la collecte et l'épandage du fumier plus efficaces, selon le président Walter Grose. Aujourd'hui, Grose vend directement aux agriculteurs et aux concessionnaires de machines, et il n'arrive pas à suivre.

"Nous avons des gens qui cherchent du matériel tout de suite et nous sommes en rupture de stock pendant six mois", a déclaré M. Grose qui vend des réservoirs de plusieurs tailles. Les réservoirs plus grands viennent avec un prix moyen de 70 000 $.

CNH Industrial, le géant américano-italien des équipements agricoles et de construction, a déclaré avoir constaté une forte demande pour les épandeurs à caisson de sa marque New Holland - essentiellement, une boîte en acier qui se fixe à un tracteur pour transporter et épandre du fumier solide.

Le concessionnaire d'équipement KanEquip Inc. du Kansas est à court d'épandeurs New Holland, même si les prix ont bondi de 10 % par rapport au prix catalogue normal de 30 000 $, a déclaré le directeur régional Bryndon Meinhardt. Il a déclaré que le concessionnaire en a commandé 10 de plus pour répondre à la demande.

PAS DE CACA POUR VOUS

Même dans les États où les grands troupeaux de bétail génèrent des quantités massives de fumier, il n'y en a pas assez pour remplacer complètement les engrais commerciaux. L'Iowa, premier producteur américain de porc et de maïs, applique déjà tout son fumier sur des terres couvrant environ 25 % de ses acres de maïs chaque année, a déclaré Dan Andersen, professeur associé à l'Iowa State University, spécialisé dans la gestion du fumier.

En moyenne, l'Iowa utilise environ 14 milliards de gallons de fumier par an, a déclaré Andersen, connu sous le nom de @DrManure sur Twitter. Il pense que les producteurs de l'Iowa pourraient aspirer cette année un milliard de gallons supplémentaires stockés dans des réservoirs à la ferme pour remplacer les engrais commerciaux coûteux.

Une partie du problème d'approvisionnement actuel est enracinée dans l'évolution de l'économie agricole américaine. Le secteur américain de l'élevage s'étant consolidé, il existe des pôles géographiques où les animaux sont élevés pour les œufs, le lait ou la viande, et où l'on produit le plus de fumier. En conséquence, certains endroits en ont trop peu, tandis que d'autres en ont trop et ont lutté pour trouver des moyens de s'en débarrasser.

En octobre dernier, Brett Reinford, producteur laitier de Pennsylvanie, a pensé qu'il pourrait être à court d'espace pour stocker le fumier pendant l'hiver. Il a donc proposé une offre aux agriculteurs locaux : Vous venez et vous transportez le fumier, vous pouvez l'avoir gratuitement. Il n'a pas eu de preneur.

Avance rapide de six mois et Reinford est maintenant assis sur de l'or liquide. "Nous gardons tout et j'aimerais en avoir plus", a-t-il déclaré.

Le fumier pourrait devenir encore plus précieux plus tard dans l'année, alors que les troupeaux de bétail et de volaille américains diminuent.

Le nombre de porcs aux États-Unis est tombé à son niveau le plus bas depuis environ cinq ans, les producteurs étant aux prises avec les maladies porcines et la hausse des coûts des aliments pour animaux et autres intrants. La grippe aviaire, quant à elle, a anéanti plus de 22 millions de poulets et de dindes dans les exploitations commerciales américaines depuis février.

Mais même les aviculteurs durement touchés pourraient avoir quelque chose à utiliser : Leurs oiseaux morts peuvent être compostés et appliqués comme engrais, selon le département de l'agriculture et de l'intendance des terres de l'Iowa.