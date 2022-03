Le bénéfice du géant chinois du porc WH Group en 2021 est dopé par la hausse des ventes aux États-Unis et en Europe.

Le chiffre d'affaires du groupe, qui possède l'entreprise américaine Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc au monde, a augmenté de 6,7 % en 2021 pour atteindre 27,29 milliards de dollars, selon une déclaration de la société.

Le bénéfice avant ajustements de la juste valeur biologique a augmenté après que les faibles prix du porc ont réduit les coûts des produits en Chine, tandis que la hausse des ventes et la réduction des dépenses liées au COVID-19 aux États-Unis ont compensé une augmentation des coûts des matières premières, a déclaré la société.

WH Group a fait état d'une hausse de 1,3 % des ventes de viandes emballées, son activité principale, pour atteindre 3,32 millions de tonnes en 2021.

Le volume des ventes en Chine a toutefois chuté de 1,6 % dans un marché de consommation qui manque de dynamisme.

Les prix du porc en Chine ont plongé l'an dernier, les agriculteurs ayant reconstitué leurs troupeaux après une épidémie de peste porcine africaine, mais les épidémies de COVID-19 ont freiné la demande.

WH Group a déclaré aux journalistes que les prix du porc chinois resteraient bas au cours du premier semestre de 2022 avant de remonter au cours du second semestre. La plupart des analystes s'attendent à ce que les prix restent bas cette année.

La hausse des prix des produits de base et des coûts de production resterait un défi, selon WH Group, dont les activités d'importation et d'exportation sont également affectées par la pandémie - un dirigeant a fait état de cycles d'expédition et de processus douaniers plus longs et de coûts plus élevés.

Shuanghui Development, l'entreprise chinoise de WH Group, a annoncé une chute de 22,2 % de son bénéfice net à 4,87 milliards de yuans (764,69 millions de dollars) en raison de la baisse des prix du porc et de la viande, et a déclaré que le bénéfice des produits congelés et des importations de porc avait considérablement diminué.

Shuanghui a récemment été contraint de s'excuser après qu'une enquête des médias locaux ait révélé des problèmes de sécurité alimentaire dans l'une de ses usines.

L'année dernière, WH Group a renvoyé le directeur exécutif Wan Hongjian, le fils du président Wan Long, citant des allégations mensongères qu'il avait faites contre la société.

(1 $ = 6,3686 yuan renminbi chinois)