Le géant chinois de la transformation du porc WH Group Ltd s'attend à ce que les prix du porc en Chine augmentent de 10 à 20 % au second semestre 2023 par rapport aux six premiers mois, soutenus par une demande plus forte et une surabondance de l'offre moins importante.

"Les éleveurs de porcs en Chine ont subi des pertes pendant sept mois, la plus longue période de l'histoire, en raison de la faiblesse des prix du porc. Mais la situation s'améliorera au second semestre", a déclaré Ma Xiangjie, président de Shuanghui Development, filiale de WH Group, lors d'une réunion d'information sur les résultats mardi.

M. Ma prévoit que le prix médian du porc atteindra environ 16 yuans (2,20 dollars) par kilogramme (kg) au second semestre de cette année, contre une moyenne de 15,12 yuans au premier semestre, mais le prix moyen de 2023 sera toujours nettement inférieur à celui de 2022.

WH Group a déclaré mardi que ses bénéfices du premier semestre avant les ajustements de la juste valeur biologique avaient chuté de 45 % pour atteindre 383 millions de dollars.

Les revenus de janvier à juin du groupe, qui possède la société américaine Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc au monde, ont chuté de 2 % pour atteindre 13,12 milliards de dollars, selon une déclaration de l'entreprise.

La Chine, premier consommateur mondial de viande de porc, a vu sa production de viande de porc atteindre au deuxième trimestre son niveau le plus élevé depuis au moins dix ans, les agriculteurs se préparant à une meilleure demande. Toutefois, la faiblesse des prix et la tiédeur de la demande dans un contexte d'économie chancelante ont incité les éleveurs à réduire leurs troupeaux, ce qui a entraîné une augmentation des volumes d'abattage.

"La demande de porc est saisonnièrement plus forte au second semestre, ce qui améliorera la situation de l'offre et de la demande", a déclaré M. Ma.

Dans le même temps, WH Group s'attend à ce que les prix du porc aux États-Unis et en Europe baissent au cours du second semestre par rapport aux niveaux saisonniers élevés actuels. Les dirigeants de WH Group ont également déclaré que les fortes pluies et les inondations récentes dans le nord de la Chine n'avaient pas affecté leur production. (1 $ = 7,2830 yuans chinois renminbi) (Reportage de Muyu Xu Rédaction de Tomasz Janowski)