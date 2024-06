WH Group Limited est spécialisé dans la production, la préparation, la transformation et la commercialisation de viandes de porc. Le CA par activité se répartit comme suit : - abattage et vente en gros de viandes de porc fraîches et surgelées (48,1%). Le groupe développe également une activité d'élevage de porcs ; - vente de produits de viandes hachées et de produits de viandes préemballées (47,5%) ; - autres (4,4%) : notamment production et transformation de volailles, vente d'ingrédients alimentaires, vente d'emballages alimentaires, prestations de services logistiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (42,3%), Etats-Unis (48,3%) et Europe (9,4%).

Secteur Transformation des aliments