W.H. Ireland Group Plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société propose des services financiers par l'intermédiaire de ses deux filiales opérationnelles, WH Ireland Limited et Harpsden Wealth Management Limited. La société opère à travers deux segments : Wealth Management (WM) et Capital Markets (CM). Le segment WM de la société propose des conseils et des services de gestion d'investissement aux particuliers et contient son activité de planification du patrimoine, qui consiste à donner des conseils sur une gamme de produits financiers et à agir en tant qu'intermédiaire. Le segment CM fournit des conseils et des services de financement et de courtage aux entreprises et agit en tant que conseiller désigné (Nomad) pour les clients négociés sur le marché des investissements alternatifs (AIM). Il comprend également les activités de vente et de recherche institutionnelles, qui exercent des activités de courtage pour le compte d'entreprises et mènent des recherches sur les marchés présentant un intérêt pour leurs clients. Ce segment propose des services quotidiens de conseil aux entreprises, de courtage, de négociation et de recherche sur les actions.

Secteur Services de placements diversifiés