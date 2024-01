(Alliance News) - Les actions à Londres devraient augmenter vendredi, après une fin positive à New York, dans l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie.

La croissance économique américaine a été nettement plus forte que prévu à la fin de l'année dernière, selon des chiffres publiés jeudi, suggérant que la plus grande économie du monde s'adapte bien à des taux d'intérêt historiquement élevés. En outre, les pressions inflationnistes - selon l'indice des dépenses de consommation personnelle - se sont atténuées au cours du quatrième trimestre.

Ces données suggèrent que l'économie américaine pourrait être sur la bonne voie pour un "atterrissage en douceur", où l'inflation est ramenée à son niveau cible, sans provoquer de récession.

Le marché sera maintenant très attentif aux données mensuelles de l'indice PCE pour le mois de décembre, y compris la mesure de base préférée de la Réserve fédérale, qui sera publiée à 1330 GMT vendredi. La prochaine décision de la Fed est prévue pour mercredi prochain.

"Pour l'instant, les marchés semblent convaincus que la Fed pourrait créer la surprise en mars et procéder à une réduction anticipée des taux si l'inflation montre de nouveaux signes de ralentissement. Cela pourrait avoir du sens si l'économie américaine était en difficulté, mais les chiffres économiques de cette semaine suggèrent clairement que ce n'est pas le cas, et qu'elle continue même à croître à un rythme décent. Il y a un risque qu'en réduisant les taux en mars, les marchés s'attendent à d'autres réductions, ce qu'ils ont voulu repousser dans leurs récents commentaires", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 33,1 points, soit 0,4 %, à 7 562,83

----------

Hang Seng : en baisse de 1,4 % à 15 992,27

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,3% à 35 751,07

S&P/ASX 200 : les marchés financiers de Sydney étaient fermés pour Australia Day.

----------

DJIA : clôture en hausse de 242,74 points, 0,6%, à 38 049,13

S&P 500 : clôture en hausse de 25,61 points, 0,5%, à 4 894,16

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 28,58 points, 0,2%, à 15 510,50

----------

EUR : stable à 1,0832 USD (1,0835 USD)

GBP : stable à 1,2698 USD (1,2695 USD)

USD : en hausse à JPY147,76 (JPY147,66)

Or : en hausse à 2 021,98 USD l'once (2 015,06 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,02 USD le baril (81,37 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

10:00 CET Masse monétaire M3 de la zone euro

08:30 EST Indice des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis

10:00 EST Ventes de logements en attente aux États-Unis

----------

Les négociateurs britanniques ont interrompu les négociations de libre-échange avec le Canada après des années de discussions entre les deux nations du Commonwealth, a déclaré Ottawa. Les importations de fromages britanniques vers le Canada et les exportations de bœuf canadien vers le Royaume-Uni restent des points de blocage majeurs, a déclaré à l'AFP une source proche des négociations. "Nous sommes déçus que les négociations avec le Royaume-Uni soient interrompues", a déclaré un porte-parole de la ministre canadienne du Commerce, Mary Ng, dans un communiqué. "Leur décision de continuer à maintenir des barrières d'accès au marché pour notre industrie agricole et leur refus de parvenir à un accord mutuel n'ont fait que bloquer les négociations", a déclaré le responsable.

----------

La confiance des consommateurs au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus élevé depuis deux ans, l'optimisme pour les 12 mois à venir se renforçant, selon une enquête de longue durée. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de trois points pour atteindre moins 19 ce mois-ci - son meilleur score depuis janvier 2022. La confiance dans les finances personnelles a gagné deux points et se situe désormais à zéro, mettant fin à 24 mois consécutifs de résultats négatifs. Il s'agit du "meilleur indicateur de la façon dont les ménages du pays se sentent par rapport à leurs revenus et à leurs dépenses", a déclaré GfK.

----------

Les consommateurs allemands se sentent nettement plus pessimistes à l'approche du mois de février, selon une enquête clé réalisée vendredi, alors que le ralentissement de la plus grande économie d'Europe s'éternise. L'institut de sondage GfK a déclaré que son enquête prospective réalisée auprès d'environ 2 000 personnes a plongé à moins 29,7 points, soit une baisse de 4,3 points par rapport au mois précédent. Les analystes interrogés par la société de données financières FactSet s'attendaient à une nouvelle hausse du moral des consommateurs après deux mois d'augmentation. "Les crises et les guerres, ainsi que la persistance d'une inflation élevée, déstabilisent les consommateurs et empêchent ainsi une amélioration de leur moral", a déclaré GfK, qui a publié l'enquête avec le Nuremberg Institute for Market Decisions (Institut de Nuremberg pour les décisions de marché). L'enquête a révélé que les personnes interrogées étaient plus pessimistes quant aux perspectives de l'économie et à leurs propres attentes en matière de revenus pour les mois à venir.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg réduit l'objectif de prix de St James's Place à 850 (1.500) pence - 'buy' (acheter)

----------

Barclays réduit Molten Ventures à 'equal weight' (overweight) - objectif de cours de 3,30 (4,30) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

WH Smith a fait état d'un début d'année financière "solide", avant son assemblée générale annuelle. Au cours de la période de 20 semaines se terminant le 20 janvier, le détaillant a déclaré que son activité de voyage était en forte croissance dans toutes ses divisions, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13 %. Il a également déclaré que ses performances au Royaume-Uni étaient particulièrement bonnes, avec un chiffre d'affaires total en hausse de 15 % ou de 14 % à périmètre constant. Pour l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires a augmenté de 8 %, ou de 9 % à taux de change constant, mais de 5 % à taux de change constant. WH Smith a déclaré qu'il était en bonne voie pour ouvrir plus de 110 magasins au cours de l'exercice, dont plus de 50 en Amérique du Nord, où il réalise "d'excellents progrès". "Le groupe réalise de bonnes affaires et se trouve dans la position la plus forte qu'il ait jamais occupée en tant que détaillant mondial de voyages. Nous sommes confiants dans une nouvelle année de croissance significative en 2024", a déclaré le directeur général Carl Cowling.

----------

Paragon Banking a publié les résultats de son premier trimestre - les trois mois se terminant le 31 décembre. L'entreprise a noté une "amélioration du sentiment des clients" qui a entraîné une augmentation des demandes de renseignements, ce qui devrait se traduire par une amélioration des volumes au cours de l'année. Cependant, les nouveaux prêts se sont élevés à 610,7 millions de livres sterling au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 861,7 millions de livres sterling de l'année précédente. Les dépôts ont augmenté de 7,0 % au cours du trimestre, ce qui porte la croissance en glissement annuel à 26,5 %. Paragon a déclaré que ses prévisions concernant les marges, les flux de nouvelles affaires, les coûts d'exploitation et le rendement des capitaux propres corporels restaient inchangées, bien que ses marges soient actuellement "légèrement supérieures aux attentes". "Le premier trimestre de la nouvelle année a bien commencé. La dynamique positive observée dans l'activité en 2023 s'est poursuivie, parallèlement à des marges solides et à une performance de crédit résistante. Ceci, associé à une amélioration notable du sentiment, nous encourage pour le reste de l'année", a déclaré le directeur général Nigel Terrington.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le détaillant de vacances à la plage On the Beach a déclaré que son exercice financier avait commencé avec un "carnet de commandes record et une dynamique importante". Cette dynamique s'est poursuivie pendant la période de réservation maximale, la valeur totale des transactions pour l'année représentant 27 % de la période équivalente de l'exercice 2023. "Le groupe a saisi l'opportunité de fixer des prix compétitifs et de se concentrer sur la croissance des volumes pour conquérir des parts sur un marché en expansion, et reste confiant dans la réalisation de bénéfices pour l'exercice 24 en ligne avec les attentes actuelles du marché", a déclaré l'entreprise. Elle cite le consensus du marché compilé par la société comme étant un bénéfice avant impôts ajusté de 30,0 millions de livres sterling pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre.

----------

Saga a réagi aux informations des médias selon lesquelles l'entreprise envisagerait de vendre sa branche croisière. Jeudi en fin de journée, Sky news a rapporté que la compagnie d'assurance et de voyage pour les plus de 50 ans envisageait d'externaliser l'exploitation de ses deux navires de croisière. Saga a déclaré : "Le conseil d'administration étudie les possibilités d'optimiser la position opérationnelle et stratégique de Saga dans le secteur des croisières, où la demande exceptionnelle pour son offre de croisières océaniques de luxe signifie qu'elle fonctionne presque à pleine capacité. Il a conclu qu'un accord de partenariat pour Ocean Cruise serait cohérent avec la stratégie du groupe visant à passer à un modèle d'entreprise à faible capital pour soutenir la croissance future et cristalliser la valeur, réduire la dette et améliorer les rendements à long terme pour les actionnaires". Le groupe a toutefois précisé qu'aucune décision n'avait encore été prise et qu'il n'y avait aucune certitude quant à la conclusion d'un accord de partenariat.

----------

Le détaillant de vêtements Superdry a publié ses résultats semestriels au 28 octobre. Au cours des 26 semaines, Superdry a déclaré que le revenu a chuté de 24 % en glissement annuel, passant de 287,2 millions de livres sterling à 219,8 millions de livres sterling. Cette baisse est due à un marché de la vente au détail "difficile", à des conditions météorologiques non saisonnières et à une sous-performance de son segment de vente en gros. La société est passée d'une perte de 17,7 millions de livres sterling à un bénéfice avant impôts de 3,3 millions de livres sterling sur une base statutaire, mais sa perte avant impôts ajustée s'est creusée, passant de 13,6 millions de livres sterling à 25,3 millions de livres sterling. Le chiffre statutaire a bénéficié de la vente de sa propriété intellectuelle dans la région Asie-Pacifique, qui a été partiellement compensée par une dépréciation sans effet sur la trésorerie de 10,2 millions de livres sterling. "Un temps plus doux et des remises importantes dans l'ensemble du secteur ont eu un impact sur les ventes de Noël et, conformément à notre mise à jour de décembre, nous nous attendons à ce que les résultats annuels reflètent l'environnement plus difficile observé jusqu'à présent", a averti Superdry.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.