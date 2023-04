WH Smith affiche une hausse de son bénéfice intermédiaire grâce à la force de sa division Voyages

(Alliance News) - WH Smith PLC a annoncé jeudi une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices intermédiaires, grâce au dynamisme de sa division Voyages.

WH Smith est un détaillant de livres et d'articles de papeterie qui opère dans les rues principales du Royaume-Uni ainsi que dans les lieux de voyage tels que les aéroports et les gares dans le monde entier. Elle est basée à Londres.

La société a enregistré un bénéfice avant impôts de 45 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 28 février, soit une hausse de 32 % par rapport aux 34 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires du semestre s'est élevé à 859 millions de livres sterling, soit une hausse de 41 % par rapport aux 608 millions de livres sterling.

L'augmentation du chiffre d'affaires est due à une forte dynamique dans le secteur mondial du voyage, avec une reprise significative du nombre de passagers et une forte croissance de la valeur moyenne des transactions, a déclaré WH Smith.

Le directeur général, Carl Cowling, a déclaré que la société s'attendait à ce que l'activité Voyages représente plus de 70 % du chiffre d'affaires du groupe et environ 85 % du bénéfice des opérations commerciales du groupe d'ici la fin de l'exercice en cours.

"Travel UK, notre plus grande division, a réalisé une excellente performance au premier semestre et a d'excellentes perspectives de croissance. Les recettes sont en hausse de 19 % par rapport aux niveaux de 2019, bien que le nombre de passagers soit considérablement inférieur aux niveaux de 2019. Cette performance est due à l'expansion de nos catégories, à l'accent mis sur la valeur moyenne des transactions, au succès d'InMotion et à notre format de guichet unique pour les articles de voyage essentiels", a déclaré M. Cowling.

Le chiffre d'affaires total de Travel a augmenté de 75 % en glissement annuel, passant de 338 millions de livres sterling à 593 millions de livres sterling. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires des voyages a augmenté de 48 %.

Le chiffre d'affaires des voyages au Royaume-Uni s'est élevé à 314 millions de livres sterling, en hausse de 66% par rapport à 189 millions de livres sterling. WH Smith a déclaré que cette amélioration des revenus était due à une forte reprise du nombre de passagers.

Au cours de la période de sept semaines qui s'est achevée le 15 avril, le chiffre d'affaires des voyages a augmenté de 59 %, a déclaré WH Smith, les trois divisions continuant à enregistrer de bons résultats.

"Au Royaume-Uni, nous avons enregistré de bonnes performances à Pâques, malgré un nombre de passagers encore bien inférieur aux niveaux de 2019. À l'avenir, il est probable que ce soit la dernière fois que nous communiquons par rapport à 2019, car la comparaison devient progressivement moins pertinente", a déclaré la société.

La division High Street de la société a réalisé un chiffre d'affaires de 266 millions de livres sterling au premier semestre, soit une baisse de 1,5 % par rapport aux 270 millions de livres sterling de l'année précédente. WH Smith a déclaré qu'elle avait géré l'entreprise de manière "rigoureuse", en se concentrant sur les coûts et la génération de liquidités.

"La stratégie que nous avons mise en place pour notre activité High Street reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'a toujours été et se concentre sur l'obtention de flux de trésorerie et de bénéfices solides et durables", a déclaré la société.

Les actions de WH Smith ont perdu 2,6 % à 1 582,00 pence jeudi matin à Londres.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 8,1 pence par action.

