WH Smith complète son refinancement avec une facilité de 400 millions de livres sterling

(Alliance News) - WH Smith PLC a annoncé mercredi qu'elle avait achevé son refinancement, avec une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de livres sterling.

WH Smith est un détaillant de livres et d'articles de papeterie qui opère dans les rues principales du Royaume-Uni ainsi que dans les lieux de voyage tels que les aéroports et les gares dans le monde entier. Elle est basée à Londres.

Les facilités de crédit existantes de la société, d'un montant de 363 millions de livres sterling, qui comprennent un prêt de 250 millions de livres sterling et un prêt à terme de 113 millions de livres sterling, ont été annulées et remboursées.

Ce remboursement, selon WH Smith, a été financé par des tirages sur de nouvelles facilités consistant en un fonds commun de garantie de 400 millions de livres sterling. Elle a ajouté que le nouveau RCF est une facilité de financement de prêt liée au développement durable.

La facilité est d'une durée de cinq ans avec deux options d'extension non engagées d'un an chacune.

Le FCR a été fourni par un syndicat de banques : Barclays PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Fifth Third Bank, HSBC Holdings PLC, JPMorgan Chase & Co, PNC Financial Services Group Inc, Banco Santander SA et SEB Group.

Robert Moorhead, directeur financier et directeur de l'exploitation, a déclaré : "Les nouvelles facilités, dont les conditions ont été améliorées, soutiennent nos ambitions stratégiques visant à développer notre activité mondiale de vente au détail de produits de voyage. Nous sommes impatients de travailler avec nos banques pour saisir les opportunités de croissance significatives sur nos marchés mondiaux de la vente au détail de produits de voyage".

Les actions de WH Smith étaient en hausse de 0,1 % à 1 647,00 pence chacune à Londres tôt mercredi.

