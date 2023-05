WH Smith "enthousiaste" pour l'été et l'ensemble de l'année grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires

(Alliance News) - WH Smith a déclaré mercredi que ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice financier s'étaient "légèrement améliorées" depuis son annonce précédente à la fin du mois d'avril, à la suite de solides performances sur tous les marchés clés au cours des trois derniers mois.

WH Smith est un détaillant de livres et d'articles de papeterie basé à Londres qui opère dans les rues principales du Royaume-Uni, tandis que sa branche Voyages opère dans des lieux tels que les aéroports et les gares dans le monde entier.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires total du groupe pour les 13 semaines se terminant le 27 mai a augmenté de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires total de Travel a augmenté de 31 %. Le chiffre d'affaires total de Travel a augmenté de 24 % au Royaume-Uni et de 26 % en Amérique du Nord. Dans le reste du monde, il a fait un bond de 79 %.

WH Smith a déclaré que la forte croissance au Royaume-Uni était due à divers facteurs, notamment le retour du nombre de passagers aux niveaux d'avant la pandémie, l'accent mis sur la valeur transactionnelle moyenne et son "format de guichet unique pour les articles de voyage essentiels". Le chiffre d'affaires total a augmenté de 26 % dans le secteur aérien et de 33 % dans le secteur hospitalier, tandis que le chiffre d'affaires du secteur ferroviaire a progressé de 10 % malgré l'impact des grèves.

La société a également attribué la croissance en Amérique du Nord à la reprise du nombre de passagers, ainsi qu'à l'ouverture de nouveaux magasins.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires total de la branche High Street de la société a augmenté de 2 %. Ce chiffre comprend les ventes en magasin et en ligne.

WH Smith a déclaré qu'elle était "très bien positionnée" pour poursuivre sa croissance sur les marchés du voyage, avec un pipeline de 130 nouveaux magasins à ouvrir, dont 60 en Amérique du Nord. L'entreprise est optimiste quant à ses performances au cours de la prochaine période de pointe estivale et s'est déclarée "enthousiasmée" par les nouvelles opportunités de croissance en Amérique du Nord. Enfin, la société a déclaré qu'elle disposait d'un "pipeline solide" et qu'elle menait des "discussions actives" concernant plusieurs appels d'offres, en dehors de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

Dans l'ensemble, WH Smith a déclaré que ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice financier s'étaient "encore améliorées".

Les actions de WH Smith étaient en hausse de 1,3 % à 1 548,00 pence mercredi à Londres.

