WHARF REAL ESTATE INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT COMPANY LIMITED est une société dont l'activité principale est l'investissement et l'exploitation d'immeubles. Le Harbour City de la société est un complexe intégré à usage mixte comprenant des commerces de détail et des bureaux, des appartements avec services, des hôtels et un club. Stratégiquement situé sur le front de mer à Tsim Sha Tsui, il comprend l'un des plus grands centres commerciaux de Hong Kong avec un centre commercial contigu, attirant clients et touristes vers ses composantes divertissement, restauration et hôtel. Le Times Square de la société est un complexe intégré à usage mixte qui est directement relié à la gare MTR de Causeway Bay, avec des commerces et des bureaux qui abritent 16 niveaux de centres commerciaux, des marques internationales et autres détaillants, 20 restaurants et un cinéma. Les principaux produits de la Société sont les revenus locatifs provenant des immeubles de placement.

Secteur Développement et opérations immobilières