Communiqué de presse

MISE À JOUR

Acquisition prévue Imperial - Stegeman

Décisions des autorités encore en suspens - What's Cooking? ne procède pas aux

procédures et à l'acquisition

What's Cooking?

Lievegem (BE), 2 juin 2023 - 7h15 (heure de Bruxelles) (Information réglementée - Information privilégiée).

En octobre 2021, What's Cooking? (anciennement Ter Beke) a annoncé son intention d'acquérir les activités de Sigma en Belgique (Imperial) et aux Pays-Bas (Stegeman). À ce jour, What's Cooking? n'a reçu aucune décision des Autorités belges et néerlandaises de la Concurrence. Par conséquent, après l'expiration de la « Long Stop Date », What's Cooking? a décidé de ne pas procéder à l'acquisition.

La réalisation de l'acquisition proposée était soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation des Autorités de la Concurrence belge et néerlandaise.

Les deux parties ont continué à coopérer avec les Autorités de la Concurrence en vue d'obtenir une décision positive avant la "Long Stop Date » contractuelle du 1er juin 2023.

Après une préparation minutieuse, des propositions, des explications, des réponses et une discussion sur les mesures, What's Cooking? a reçu une copie de la proposition de décision non contraignante que l'Auditorat avait soumise au Collège de la Concurrence de l'Autorité belge de la Concurrence au début du mois de mai. Ce faisant, l'Auditorat a proposé au Collège que la transaction ne soit pas approuvée et que les mesures correctives examinées semblent insuffisantes - une position avec laquelle What's Cooking? n'est pas d'accord, en particulier parce qu'elle ignore la concurrence internationale à laquelle elle est confrontée sur un marché transfrontalier pour la fourniture de produits de marque de distributeur principalement homogènes. What's Cooking? a donc soumis ses observations écrites sur la décision proposée à l'Autorité belge de la Concurrence. La décision de l'Autorité néerlandaise de la Concurrence est également attendue.

Ce qui est clair, c'est qu'à la « Long Stop Date », les conditions de la reprise n'ont pas été remplies. What's Cooking? n'attend donc plus les étapes suivantes de la procédure et, après plus d'un an et demi, se voit contraint de mettre fin aux procédures des deux autorités ainsi qu'à l'acquisition elle-même.

Piet Sanders, PDG de What's Cooking?, a déclaré ce qui suit : "Jusqu'au 1er juin 2023, nous avons poursuivi notre objectif. Nous regrettons de devoir prendre cette décision. Il est d'autant plus regrettable qu'un groupe européen dont le siège est en Belgique et qui est compétitif au niveau international n'ait toujours pas été autorisé à acquérir une autre entreprise bien connue, dotée de grandes marques et implantée en Belgique et aux Pays-Bas.En tant qu'entreprise, il est important que nous fassions un choix conscient pour notre avenir et que nous préférions la clarté à un processus encore plus long. Nous croyons en la force de notre propre stratégie, que nous avons annoncée précédemment et qui met l'accent sur la croissance et l'excellence des performances. L'accélérateur de la durabilité et de l'innovation viendra donc principalement de l'intérieur de notre entreprise".

Indépendamment de ce résultat malheureux, What's Cooking? continue de mettre en œuvre sa stratégie. Au début du mois de mars 2023, l'entreprise alimentaire cotée en bourse en Belgique a célébré son 75e anniversaire en adoptant un nouveau nom et un nouveau logo. L'entreprise a également dévoilé sa nouvelle stratégie qui anticipe l'évolution des conditions du marché et répond à la demande des clients sur le marché européen en jouant un rôle de premier plan pour rendre l'industrie alimentaire plus durable. What's Cooking? le fait à la fois en termes d'innovations de produits existants et nouveaux, d'emballages, de processus de production et de services à ses